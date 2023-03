Miguel Lago se moja al mandar este mensaje a Ángela Rodríguez 'Pam' mirando a cámara 

El cómico Miguel Lago ha enviado un mensaje desde El Hormiguero a Ángela Rodríguez 'Pam', secretaria de Estado de Igualdad.

"Yo veo en esta señora que está rodeada de gente que vibra en odio. Por eso, como la premisa desde la que salen sus mensajes siempre es odio hacia otro, odio al que tiene pene en este caso, odio al que no piensa como ella. Y así no vas a construir nada", se ha que ha quejado el humorista.

"El ejemplo de la ley del sólo sí es sí, que es la peor ley de la democracia yo creo que con diferencia, se hubiera solucionado con amor, que es: 'Perdón'. Que no hay mayor acto de amor que pedir perdón. Perdón, lo siento y la corriges", ha proseguido Lago en el programa de Pablo Motos.

"Pero no, lo hicieron desde el odio: 'Jueces, fachas'. Y desde el odio lo único que están consiguiendo es inventarse problemas que no existen para aplicar soluciones que no valen y con un único fin, que es crear una sociedad peor y más enfrentada", ha proseguido.

Y ha concluido, mirando a cámara: "Yo he formado parte de discursos que no sólo no construían, sino que destruían. Y es muy sencillo mirar a esa gente y decir: 'Perdón'. Y es liberador. Y eso es lo que yo le recomiendo a Ángela Rodríguez 'Pam' que haga: querer y pedir perdón de vez en cuando".