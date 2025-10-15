Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El 19% de los jóvenes españoles cree que los años del franquismo fueron "muy buenos" y Ramoncín da en la clave con su respuesta
Un problema acuciante y preocupante. 

El cantante Ramoncín.Getty Images

El cantante Ramoncín, uno de los músicos más representativos de los años 70 y 80 y miembro de la junta directiva de la Sociedad General de Autores y Editores, ha respondido en Más Vale Tarde, el programa vespertino de laSexta, a los últimos y aterradores datos del Centro de Investigación Sociológicas (CIS).

Según la última encuesta del CIS publicada este martes, el 19% de los jóvenes españoles de 18 a 24 años cree que durante la dictadura de Franco fueron unos años "buenos" o "muy buenos" para el país y para todos sus ciudadanos.

Este mismo informe revela también que para el 65,5% los años de la dictadura fueron "malos o muy malos". El punto medio de lo "regular" es del 6,1%.

Ya de vuelta al plató para comentar los datos, que dejan claro un grave problema de percepción en los jóvenes españoles con la dictadura puesto que la capacidad actual de criticar al Gobierno, de que el 21% de los jóvenes exprese una opinión disidente sin temor a represalias, y la propia libertad de prensa que publica estas encuestas son el fruto directo de la lucha contra la dictadura. 

"Muy lamentable"

"Es verdad que hay gente que vivió muy bien durante el franquismo y lo han defendido durante mucho tiempo, pero es gente que tiene más de 70 años. Que un joven esté diciendo este tipo de cosas, sinceramente, es muy lamentable y no saben lo que es una dictadura", ha afirmado en el plató del programa de Atresmedia el artista, siempre contestatario desde sus inicios en la música. 

Antes, ha afirmado que no le entra la cabeza ver en países como Alemania, donde el nazismo hizo tanto mal, o en Italia, donde pasó lo mismo con Mussolini, algo como en España donde en los medios se pone sin problemas las imágenes de los dictadores. 

