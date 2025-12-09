Miki Esparbé llega a esta conclusión sobre la razón por la que un 19% de los jóvenes aprueba el franquismo

El actor Miki Esparbé, que ha protagonizado al rey emérito Juan Carlos I en la serie de Movistar Anatomía de un instante, basada en el libro de Javier Cercas, ha mandado un mensaje a todos los jóvenes que defienden la dictadura franquista durante una entrevista concedida al diario El País.

"¿Qué hemos hecho mal para que el 20% de los jóvenes crean que los años del franquismo fueron 'buenos o muy buenos' para España, según una encuesta del CIS?", ha sido preguntado el actor.

Esparbé no se ha cortado en su respuesta y ha comenzado afirmando que "esos años causaron tanto sufrimiento que luego hubo mucho silencio y no se ha explicado bien a las nuevas generaciones". "Hay un fallo en el sistema y está teniendo consecuencias", ha descrito.

También ha aprovechado para contar la frase que le dijo a él de pequeño su abuelo: "Mi madre encontró hace poco un trabajo mío del instituto sobre la Guerra Civil. Tenía que entrevistar a mi abuelo y él me dijo una frase que se me quedó grabada: 'Mikel, no lo olvides nunca: como decía tu bisabuelo, la sangre no se borra'".

"Mientras no haya reparación, habrá dolor enquistado. Que gane la extrema derecha me da miedo, porque ya conocemos los riesgos de una sociedad donde reina la brutalidad", ha rematado.

Da su opinión del rey emérito Juan Carlos I

En la entrevista, como no podía ser de otra manera, también habla del rey emérito Juan Carlos I. Ha reconocido que le impuso interpretarlo al ser "un personaje peliagudo y muy controvertido".

"Si no hubiera estado Alberto Rodríguez detrás, igual ni me lo planteo. Me leí el libro de Javier Cercas y me convenció su ambigüedad: no es un retrato salvador ni maniqueo. Más que salvador de la democracia, lo que salvó fue la Corona. Si eligió la democracia fue porque era el sistema que mejor protegía la monarquía", ha argumentado.

Sobre la opinión que tenía del monarca emérito, ha reconocido que no le despertaba "especial simpatía" y que tampoco ha cambiado de opinión al interpretarlo. "Inevitablemente, la monarquía es algo que heredamos del franquismo; fue Franco quien decidió que el rey estuviera ahí. Y luego está la paradoja: el jefe del Estado, la persona que firma las leyes, es el único al que no puedes votar", ha sentenciado, rematando que "en una democracia moderna me parece bastante absurdo que haya un rey, pero es lo que hay".