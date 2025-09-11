Milei deja plantado a Abascal en España y Juan Luis Cano usa cinco palabras que al argentino le sonarán

El presidente de Argentina, Javier Milei, y el líder de Vox, Santiago Abascal, no se van a reencontrar. Al menos de momento, pero el batacazo electoral del argentino del pasado domingo en los comicios legislativos de Buenos Aires, ha provocado que cancele su viaje a España. Iba a estar presente en el evento Viva 25, organizado por el partido ultraderechista y que se iba a celebrar durante el 13 y el 14 de septiembre en Madrid.

Gran parte de las reacciones en la red social X han celebrado que el mandatario argentino no regrese a España, en la que sí estuvo este año, en un foro económico liberal en el que se vio con Edmundo González, Isabel Díaz Ayuso y con el propio Abascal.

Si hay una respuesta que se ha llevado todos los 'me gusta' ha sido la del periodista y escritor Juan Luis Cano, que no ha dudado ni un segundo en rematar la noticia ironizando con la frase insignia de Milei: "Viva esa cancelación, carajo", en lugar de "Viva la libertad, carajo". Ante la noticia de que tampoco iría Bolsonaro, que se encuentra en prisión domiciliaria por intentar obstruir la investigación de los supuestos cinco delitos contra el orden democrático. "Los amiguis", ha vuelto a ironizar Cano.

El tuit ya ha alcanzado casi 30.000 visualizaciones y más de 1.000 'me gusta', además de un puñado de comentarios de lamentaciones sarcásticas: "¡Ostras, que yo me quería reír un rato!". "Ya tenemos bastantes zoquetes aquí como para traerlos de fuera", ha pronunciado el usuario @alfredlanda.

Otro comentario que ha arrasado por utilizar una técnica similar a la de Cano ha sido el del popular usuario de X @PiedrafitaMario: "La libertad no avanza". Por otro lado, el usuario @Anarcoi8 está agradecido: "Gracias, argentinos, os debemos una".

"Vaya... ¡Qué pena! Con lo querido que es por los fascistas españoles", ha replicado con sarcasmo la usuaria @Way_vortex.