Este es el motivo por el que Elon Musk ha devuelto el 'tick' azul

Anadolu Agency via Getty Images

¿Verificado sí o verificado no? La polémica de la que todo el universo Twitter se ha hecho eco durante esta semana, vuelve con otro giro de guion al más puro estilo Elon Musk. El dueño de la compañía ya avisó de que todo aquel que no pagara los 8€ al mes o los 84 al año, sería despojado del tick azul, distintivo para diferenciar las cuentas fake de la original.

Tras muchísimas discusiones a través de la propia red social entre los defensores de la medida y los que contrarios a esta, el pasado jueves llegó el momento de desactivar los verificados para todos aquellos personajes públicos y gente que lo poseía.

Como no podía ser de otra forma, los relatos a favor y en contra de la decisión de Musk fueron la comidilla del día en redes, telediarios, tertulias, etc. Tanto fue así que nadie esquivó el tema ya fuera queriendo o no, como en el caso de Stephen King o Lebron James, quienes fueron los 'elegidos' por Musk, como si de un Mesías se tratara, para abonarles la cuota de Twitter Blue de su propio bolsillo.

Pero evidentemente esto no fue la tónica dominante. En el caso de España figuras como como Ibai, Casillas, Ramos, Auronplay, Jordi Wild se mostraron muy críticos con Musk -unos más en tono de broma que otros- debido a la pérdida del distintivo azul.

Lo que nadie se imaginaba era lo que estaba a punto de ocurrir: Elon Musk -no se sabe si por presión social o siguiendo un plan estratégico- ha optado por devolver el verificado azul a todas aquellas cuentas que cuenten con más de un millón de seguidores.

De esta forma, todos aquellos que superan las siete cifras en números de seguidores han vuelto a recuperar el tick azul en una jugada tan inesperada como inexplicable por parte del empresario sudafricano, que parece no terminar de tener claro el rumbo que quiere darle a la red social del pájaro.

Michael Jackson, verificado

De hecho, cuentas de personas ya fallecidas como en el caso del rey del Pop, Michael Jackson, han recuperado el verificado, algo que, por motivos obvios, no podía deberse al abono de la cuota mensual o anual por parte del cantante con el fin de conservar el tick azul.

Así lo ha hecho saber un usuario de Twitter, que ha compartido en la red social un pantallazo en el que aparece la cuenta del vanagloriado y desaparecido artista con el símbolo azul.

Otras celebridades de YouTube, del mundo del deporte o incluso de la política, se han pronunciado favorables ante la "rectificación", al menos momentánea del magnate y dueño de Tesla.