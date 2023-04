Las tumultuosas 24 horas del imperio de Elon Musk

Elon Musk es desde este jueves algo menos multimillonario. Aunque no ha dejado de ser uno de los hombres más ricos del planeta, el creador de Tesla, Space X y propietario de Twitter ha visto en las últimas 24 horas como su fortuna se ha reducido en unos 13 mil millones de dólares, según cálculos de Bloomberg.

La pesadilla financiera de Elon Musk arrancó con la presentación de resultados de Tesla, explotó con su cohete Starship y terminó de agitarse con el fin de las marcas de verificación azules a las cuentas que no han pagado por Twitter.

Los beneficios netos de Tesla cayeron un 24 % en el primer trimestre del año, y se redujeron a 2.513 millones de dólares, por los descuentos que el fabricante de automóviles eléctricos de lujo ha estado ofreciendo para estimular la demanda. Estos resultados no han gustado a los accionistas de la compañía, que castigaban al multimillonario con una caída de un 9,5 % del valor de las acciones. Tampoco ayudaron las declaraciones del propio Musk asegurando que Tesla está dispuesta a aumentar su ventas a expensas de los márgenes de rentabilidad.

La bajada de las acciones de Tesla hacen sufrir mucho a la fortuna de Elon Musk, consejero delegado de la compañía y máximo accionista. Su riqueza se redujo en 12,6 mil millones de dólares, según el Índice de multimillonarios de Bloomberg, en la que sería su mayor caída este año. Su participación en el fabricante de coches eléctricos constituye la mayor parte de su fortuna, aunque la revalorización de Space X estos meses ha ido ganando terreno.

El fabricante aeroespacial y de servicios de transporte espacial, pese a todo, no le ha dado tampoco muchas alegrías esta semanas. Después del aplazamiento del primera lanzamiento del cohete más potente de la historia, el Starship explotaba minutos después de despegar de una plataforma de lanzamiento en las instalaciones de la empresa en la costa sur de Texas.

SpaceX, matiza que el despegue de supuso "el más alto de cualquier Starship hasta la fecha", y detalla que el cohete "experimentó varios motores apagados durante la prueba de vuelo, perdió altitud y comenzó a dar vueltas", sin ofrecer más detalles. La nave era (y aún sigue siendo) el proyecto faraónico de Elon Musk, que ya ha adelantado que un próximo intento podría llegar en meses.

La crisis del imperio de Elon Musk no se termina ahí. Después de los resultados de Tesla, la explosión del cohete de SpaceX, Twitter retiraba las marcas de verificación azules a las cuentas que no han pagado los 8 euros mensuales que cuesta la suscripción a la red social en España.

La red social había anunciado que el 1 de abril comenzaría a retirar las insignias azules heredadas. Sin embargo, han sido muchas las cuentas que desde principios de este mes han mantenido la insignia azul sin haber pagado una suscripción. Hasta hoy.

Son muchos ya los usuarios de Twitter que han reaccionado a la desaparición de la insignia azul de sus cuentas. Eso sí, con mucho humor. Como es el caso de Halle Berry, que se ha coronado en la red social del pajarito al comunicar que no pagará por la suscripción. El humorista Quequé, asumía también con guasa que su símbolo había desaparecido: "Me he quedado sin check azul, pero tú te has quedado sin cohete, Elon". El locutor de radio, Tony Aguilar, echaba mano también de la explosión del cohete para comunicar que tampoco tenía la insignia de verificación.

Verdad o broma, ya no se sabe con Elon Musk, el magnate ha confesado en su cuenta de Twitter que le paga las suscripciones de Twitter a algunos famosos. Concretamente a tres: el actor William Shatner, el jugador de la NBA LeBron James y el escritor Stephen King.

Tanto James como King habían anunciado con anterioridad que no pagarían Twitter Blue,. Stephen King, de hecho, publicó un mensaje en el que aseguraba no saber por qué le seguía apareciendo el famoso "tick" azul.

Solo el 0,2 % de los usuarios de la red pagan por Twitter Blue: en marzo, tuvo alrededor de 116.000 suscripciones confirmadas en la web, un 138 % más que el mes anterior, según la plataforma Similarweb. El 20 de abril ha sido, en palabras de Elon Musk: "Un gran día en muchos sentidos".