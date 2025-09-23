Muchos se acuerdan de Feijóo tras estas palabras de Alberto de Mónaco y a él no le va a gustar

El príncipe de Mónaco, Alberto II a su llegada a la vigésimo quinta conferencia del clima de la ONU (COP25).

Alberto de Mónaco ha tenido unas palabras para Palestina que al periodista Javier Aroca le han llevado directamente a acordarse del presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo.

Después de España, son ya once los países que se han sumado en los últimos días al reconocimiento oficial del Estado palestino, incluidos Francia, Bélgica, Luxemburgo, Andorra, Malta, Mónaco, San Marino, quienes lo han hecho este mismo lunes desde Nueva York durante la conferencia para la solución de dos Estados y en vísperas de la Asamblea General de Naciones Unidas.

También ha estado presente el rey Alberto de Mónaco, quien ha anunciado su "deseo de reconocer a Palestina como Estado conforme al Derecho Internacional", si bien ha incidido en el apoyo "inquebrantable" del Principado a la existencia de Israel.

"Este borroko no entraba en nuestros cálculos", ha dicho Javier Aroca citando a Alberto Núñez Feijóo.

Y tanto Aroca como muchos usuarios se han acordado de lo que decía Feijóo hace unos meses cuando Pedro Sánchez reconoció, como presidente del Gobierno de España, al Estado de Palestina.

"Sánchez nos está metiendo en un lío tras otro. [...] ¿Estados Unidos, Canadá, Francia... ¿Todos están equivocados excepto el señor Sánchez?", decía el presidente del PP en mayo de 2024.

Según el jefe de la oposición, el reconocimiento del Estado palestino "empoderaba" a Hamás. Ahora, Canadá y Francia, pero también Reino Unido, Australia o Portugal han tomado la misma decisión que el Gobierno de España.

Desde los atentados del 7 de octubre de 2023, el PP ha centrado su discurso respecto al asedio israelí de Gaza en la confrontación con Sánchez, obviando incluso sus propios posicionamientos en el pasado.

Lo que más ha sorprendido es que el propio Feijóo llevaba en su programa electoral del año 2023 la apuesta por "la solución de dos Estados" para "resolver el conflicto" entre Israel y Palestina. Un año más tarde, sin embargo, el presidente del PP aseguraba "no compartir" la determinación de Sánchez. "Allá él y sus decisiones. Yo no las comparto".