Feijóo le deja un mensaje a Diego González Rivas tras revelar su voto en las últimas elecciones
El cirujano ha sido protagonista en la última semana.
El popular cirujano Diego González Rivas, conocido especialmente tras sus apariciones en La Revuelta, el programa de David Broncano en TVE, estuvo en boca de todos después de que revelara que había votado al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, en las últimas elecciones.
"Yo voté a Feijóo en las últimas elecciones, estaba en España y fui a votar. Lo voté porque es paisano mío, tengo trato con él y lo conozco. Me parece un gran político y hay que dar una oportunidad de cambio y más viendo todo lo que está pasando y ha pasado", afirmó el médico en el canal de TikTok @ac2ality.
González Rivas, además, aprovechó esa respuesta para autodescribirse como una persona que no es política y que no se pelea por ello. "Ni soy radical de derechas ni de izquierdas", sentenció, señalando que si un gobierno de izquierdas está haciendo buena política perfecto y que si uno de derechas hace mala política lo va a criticar.
Sus palabras dieron mucho que hablar y hasta el propio cirujano tuvo que publicar un tuit contando todo lo que le estaba pasando a raíz de hacer esta confesión: "Vivimos en un país en el que no se puede opinar. Me llama la atención lo poco respetuosa que son algunas personas cuando muestras una opinión diferente a la suya, aún siendo respetuoso y sin criticar a nadie".
Ahora Feijóo ha querido mandarle un mensaje de ánimo y reivindicar su trabajo. Lo ha hecho contestando a una publicación del propio médico en la que enseñaba "un nuevo robot que operaba con una tecnología única en el mundo mediante nitinol". "A través de una incisión de tan solo 2.5 cm se puede extirpar un cáncer de pulmón y otro tipo de tumores usando la tecnología mas avanzada y con la menor invasión posible", ha explicado en ese tuit González Rivas.
El líder del PP ha asegurado que hay que valorar a personas como González Rivas por su trabajo y no por su opinión política: "Juzguemos a la gente por lo que aporta, no por lo que vota".