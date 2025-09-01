Muchos se fijan y aplauden la primera frase de Pepa Bueno a Sánchez: "Para los que decían que iba a ser un masaje"

Pedro Sánchez ha inaugurado el curso político con una entrevista a TVE donde también se ha estrenado como presentadora Pepa Bueno. Mucho se ha hablado de cómo iba a ser la entrevista y muchos han aplaudido la primera pregunta de la periodista al presidente del Gobierno, que no se sienta en un plató desde hace un año.

Sobre esto precisamente le ha preguntado Pepa Bueno a Sánchez. "Un año es mucho tiempo sin que un presidente se someta a una entrevista", le ha espetado concretamente la periodista al dirigente socialista.

"Hace un año que no concede una entrevista, presidente. Ya sé que ha atendido a la prensa en ruedas de prensa, pero un año es mucho tiempo sin que un presidente se someta al interrogatorio de un periodista sobre su gestión. Imagino que hay un montón de colegas que esperan una oportunidad como esta. ¿Va a cambiar? ¿Va a estar más disponible esta temporada?", ha querido saber Bueno.

"Siempre lo he estado. Usted lo ha dicho, más de 50 comparecencias que he hecho ante los medios de comunicación, más de 20 comparecencias en el Congreso de los Diputados. En todo caso es un placer someterme a las preguntas de los periodista. Siempre lo he hecho como presidente del Gobierno y desde luego es un placer estar en la televisión pública respondiendo a sus preguntas", ha sentenciado Sánchez.

En los comentarios en X, donde los usuarios están analizando la entrevista con la etiqueta #PedroSánchezRTVE, muchos han aplaudido esta primera frase de Pepa Bueno al presidente del Gobierno. "Primera frase de la entrevista de Pepa Bueno a Pedro Sánchez. Para los que decían que iba a ser un masaje", señala un usuario.