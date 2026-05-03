Ayuso viaja a México y uno de los diarios más importantes del país le dedica estas rotundas palabras

Uno de los diarios más importantes de México, La Jornada, ha publicado un artículo de opinión en las últimas horas del sociólogo Marcos Roitman Rosenmann, que ha dedicado a la visita de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, al país.

La dirigente madrileña inicia este mismo domingo un viaje institucional a México con una agenda de trabajo de 10 días con el objetivo de "intensificar" las relaciones económicas y culturales.

Horas antes de su llegada al país, Marcos Roitman Rosenmann ha usado unos términos contundentes para hablar de la visita de la presidenta de la Comunidad de Madrid. "No se extrañen. Díaz Ayuso se niega a escribir Méjico con X. En la defensa a ultranza de la Conquista y su rechazo a reconocer el genocidio", ha expuesto.

"Su definición de México es simple: 'Un narcoestado gobernado por una dictadora de ultraizquierda'. Ahora, invitada por el PAN, en su viaje a México, el más largo de sus mandatos, 10 días, participará en un homenaje a Hernán Cortés", ha detallado.

"Para dar muestra de su prepotencia, no tendrá reunión alguna con el gobierno federal. En la Ciudad de México será recibida por la alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo, a quien Díaz Ayuso condecoró recientemente en Madrid", ha proseguido.

"Un elevado ego"

Tras hacer un repaso de su agenda, ha señalado que la presidenta madrileña "vive de los excesos". "Sus acciones como representante política del Partido Popular se caracterizan por estar sumidas en la controversia. Sus exabruptos la preceden. El insulto y no el debate de ideas la caracteriza", ha añadido.

"No tiene límites a la hora de descalificar a quienes desde la oposición se atreven a responder o cuestionar su política de privatizaciones, concesiones a empresas o falsedad en las cuentas", ha razonado.

Marcos Roitman Rosenmann ha expuesto que "para todo tiene una misma coletilla". "Los ataques provienen de comunistas, proetarras, cómplices de asesinos, bolivarianos y trasnochados bolcheviques. Con mayoría absoluta, hace y deshace. Sus decisiones están rodeadas de praxis corruptas, nepotismo y un elevado ego", ha explicado.

10 días por México

Ayuso visitará durante los próximos 10 días varios puntos del país. Su agenda oficial pasará por la capital del país, Ciudad de México, pero también otras zonas como Monterrey, Aguascalientes y Xcaret Riviera Maya.

Entre sus planes, tendrá cuatro encuentros con empresarios, organizaciones económicas e inversores mexicanos y reuniones con compañías internacionales de construcción y restauración.

Pero también recibirá en una sesión solemne la Medalla de la Libertad del Congreso de Aguascalientes, cuyo Cabildo le hará entrega de las Llaves de la ciudad y un reconocimiento por su defensa de la Hispanidad.