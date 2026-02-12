Ayuso compara a México con la situación de Cuba o Venezuela... y Claudia Sheinbaum se lo explica como nunca

Isabel Díaz Ayuso habla y miles responden. Una de ellas ha sido la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, por lo que dijo la madrileña sobre este país en un vídeo emitido en The Hispanic Prosperity Gala, un evento sobre la influencia latina en el mundo, en el que también reveló que entregaría una medalla a EEUU por ser "el principal faro del mundo libre".

En el vídeo, no solo ensalza a EEUU, sino que también ha equiparado a México con las situaciones de países como Cuba, Nicaragua o Venezuela: "Que pronto Cuba, Nicaragua y otros países como México rompan esas mismas cadenas (refiriéndose a Argentina), recuperen su libertad y pongan fin a los narcoestados que los dictadores de ultraizquierda están implantando allá donde pueden o se les deja: destruyendo familias, vidas jóvenes...".

También se dirigió a María Corina Machado: "Es un honor coincidir con ella porque la libertad de Venezuela es la herida más importante que tenemos que curar, por los venezolanos que viven en Madrid, en EEUU y en todo el mundo".

Sheinbaum se lo explica

La presidenta de México ha sido preguntada por estas declaraciones en una rueda de prensa realizada en el Palacio Nacional y ha sido tajante: "Es absolutamente falso lo que dice. Nuestra visión es distinta".

"Es una visión del mundo distinta, una visión de nuestro país distinta y la vamos a seguir defendiendo. ¿Y quién tiene esta historia forjada con revoluciones en donde el pueblo ha defendido su soberanía, su independencia, sus libertades, la democracia? Nadie", ha añadido.

Para Sheinbaum, es precisamente eso lo que prevalece: "Una visión de transformación surgida del pueblo, de NADIE más. Y lo de narcogobierno, narcopresidente, narcotodo, eso, pues, ya sabemos que es propaganda".

Y ha rematado: "Desde el conservadurismo de fuera es muy difícil entenderlo, pero es algo extraordinario lo que se vive en México y es admiración del mundo entero".