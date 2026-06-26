Muchos reaccionan a lo que dice Felipe González de la comunidad LGTBI y pocos como Iñaki López: "Le inquieta"

El expresidente Felipe González ha vuelto a dar que hablar. Durante un foro en Toledo en el que han hablado sobre la situación actual del Gobierno, han mencionado la investigación a José Luis Zapatero por una supuesta participación en el caso Plus Ultra.

Más allá de lo que se esperaba que dijera González, han generado indignación sus palabras sobre la comunidad LGTBI y las siglas que contiene: "En las políticas que tenían más inspiración en el radicalismo italiano, no estuve en contra de eso que llamamos ampliación de libertades ni en el matrimonio homosexual".

"Es verdad que cada vez me inquieta más lo larga que se va haciendo la lista: L, G, B, T I, no se qué... Como no cabe, plus [+]", añadió justo después, generando numerosos comentarios en la red social X.

"Le inquieta..."

Sin embargo, el que más ha triunfado ha sido el del periodista y presentador de Más Vale Tarde, Iñaki López, que ha resumido en una frase su crítica, una con la que muchos estarían de acuerdo: "A González le inquieta que andéis defendiendo vuestros derechos como si fuerais personas", ha pronunciado en la red social X.

También han replicado personalidades como la senadora Carla Antonelli con un contundente dardo y referencia a los Grupos Antiterroristas de Liberación: "A mí lo que me inquieta es que aún no se sepa quién era la X del GAL". Por otro lado, la modelo y presentadora de El sótano, programa de TEN TV, ha sido tan contundente como siempre: "Me da pena por mi padre y por esas personas que en los ochenta pensaron que este señor era un buen político".

Jaime de los Santos, criticado

Quien también ha recibido críticas ha sido el vicesecretario de Educación e Igualdad del PP, Jaime de los Santos. Durante su intervención en el debate para reformar el Código Penal para penalizar las terapias de conversión, dirigidas a negar la orientación o identidad sexual, la iniciativa fue aprobada con 178 votos a favor (y con 137 abstenciones del PP).

"Soy del PP, soy maricón y me siento muy orgulloso de ambas cosas y lo que han hecho por mí hombres y mujeres de toda condición y, sobre todo, lo que han hecho mi padre y mi madre, católicos de derechas, que han puesto por delante de cualquier otra cuestión el amor, el amor que es lo que construye futuro. Búsquenlo que merece la pena", pronunció, poco antes de abstenerse en la votación.