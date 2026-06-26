Jaime de los Santos afirma ser "maricón y del PP" y la réplica de Víctor Gutiérrez es atronadora: "Es una vergüenza para el colectivo"

Mucha tensión la que se vivió este jueves en el Congreso de los Diputados durante las intervenciones de los parlamentarios en el debate para reformar el Código Penal para penalizar las llamadas terapias de conversión dirigidas a eliminar o negar la orientación sexual, identidad sexual o expresión de género.

La iniciativa del PSOE terminó por superar el trámite y fue aprobada con 178 votos a favor, 32 en contra (Vox) y 137 abstenciones (PP), aunque Junts, Sumar, PNV, EH Bildu, Podemos y Compromís han reclamado "más ambición" para avanzar en otras medidas, como ofrecer vivienda y ayudas económicas para facilitar la denuncia de las víctimas.

La norma propone castigar "con pena de prisión de seis meses a dos años, y multa de ocho a veinticuatro meses, al que aplique o practique sobre una persona, aun con su consentimiento o el de su representante legal, actos, métodos, programas, técnicas o procedimientos de aversión o conversión".

Sin embargo, el vicesecretario de Educación e Igualdad del PP, Jaime de los Santos, y el secretario LGTBI del PSOE, Víctor Gutiérrez, chocaron tras las palabras del primero sobre la tribuna.

"Dónde si hay homofobia es en las palabras Damián López en las que dice que hay expulsar a los gays de derechas de los espacios conquistados, en las palabras del presidente de Asturias que se ríe de mi condición sexual o en los vítores de la delegada de P.S en Melilla que pregunta dónde están los maricones del PP", comenzó el 'popular'.

"Aquí, soy del PP, soy maricón y me siento muy orgulloso de ambas cosas y lo que han hecho por mí hombres y mujeres de toda condición y, sobre todo, lo que han hecho mi padre y mi madre, católicos de derechas, que han puesto por delante de cualquier otra cuestión el amor, el amor que es lo que construye futuro. Búsquenlo que merece la pena", afirmó.

A continuación subió a la tribuna Gutiérrez y arremetió contra la formación que dirige Alberto Núñez Feijóo y contra el propio De los Santos: "El PP una vez vuelve a fallar con su cita con la historia, cada vez que llega un avance LGTBI ustedes se ponen delante".

"Mire, De los Santos, no le voy a hacer a usted protagonista, solo le voy a decir que usted es una vergüenza para el colectivo LGTBI. Hoy era el día de estar con las víctimas y usted se pone con Vox, hoy era el día de estar con los colectivos y se pone del lado de seguir ejerciendo la violencia", prosiguió diciendo.

El waterpolista insistió en que "es una vergüenza para el colectivo" y volvió a cargar contra él: "Yo soy maricón también, pero orgulloso de estar en el lado correcto de la historia y no como usted, que pasará a la historia en el lado incorrecto, vergüenza debería darle".

"Llega el orgullo y se piensa que nos contentamos con una bandera, ¿no se da cuenta que nos da igual que pongan una bandera o no, que lo que nos importa es que no recorten nuestros derechos?", concluyó el representante socialista.