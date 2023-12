Muestra la cesta de Navidad que le ha dado Inditex a pesar de no haberla renovado

La usuaria de TikTok Alba Català Vázquez (@albakeepcalm) ha mostrado a sus seguidores la gran cesta de Navidad que le ha regalado Inditex, a pesar de que la empresa no le haya renovado el contrato. "No me habían dado una cesta de Navidad tan grande en mi vida", ha expresado.

Lo primero que se ha encontrado ha sido una botella de vino, una botella de champan y una pieza de chorizo y salchichón "bastante grandes", ha comentado en el vídeo, que ya cuenta con más de 759.000 visualizaciones.

La cesta también ha incluido "peladillas, turrón de chocolate, turrón de alicante, mejillones ecológicos, pimientos de piquillo y sardinas". Una larga lista de productos, pero eso no ha sido todo.

Además, también podrá disfrutar de un bote de queso cortado, polvorones, bombones de chocolate, espárragos blancos y lo que más ha sorprendido a los internautas, aceite de oliva virgen extra. "Los moscovitas valen un dineral, ¡pero había aceite de oliva virgen extra!", ha comentado uno.

La usuaria podrá disfrutar de un buen surtido de bebidas: una botella de vermut, una botella de Spirit Drink, bebida espiritosa, y unas maruxas (galletas) de nata. "Hay cosas que no he visto en mi vida, al menos con la cesta se han portado", ha manifestado.