Muestra lo que ha pagado en un bar del centro de Murcia por todo esto y deja flipando a media España

El tuit de @javizamorac en el que enseña el ticket de un bar de Murcia.

En unas cartas de bares y restaurantes en las que los precios solo van al alza y cada vez cuesta más localizar un establecimiento económico y decente, encontrarse con casos como el que se ha hecho viral en las últimas horas es casi un milagro o una especie de oasis en medio de este panorama.

Ha sido el tuitero Socio, conocido como @javizamorac, el que ha difundido cuánto le ha costado en el bar Los Zagales, situado en el centro de Murcia y al lado prácticamente de la catedral, ocho productos diferentes.

Tal y como se puede ver en la imagen del ticket que ha compartido, pidió tres cañas con un precio de 1,20 euros cada una, una gabardina por 1,50 euros, una empanadilla que ascendió a 1,60 euros y una tapa de bacalao, que subió a los 2 euros. Además, añadió dos zagalicos (una especie de minimontaditos) hasta tener que pagar, IVA incluido, 10,70 euros.

"Viajar enriquece", ha asegurado el tuitero junto a la imagen de esta cuenta y en cuestión de pocas horas ya ha superado las 23.000 reproducciones y los 350 me gusta.

La gente flipa con esos precios

Como no podía ser de otra manera, ese tuit ha acumulado varias respuestas de usuarios que no puede creer que todo eso únicamente le haya costado 10,70 euros cuando en muchos establecimientos las tres cañas ya casi son 7 euros o incluso los superan.

"Me parece tirado de precio, en comparación con otros sitios cercanos al lugar en cuestión", ha contestado la periodista Lola Gracia. "Y en pleno centro, es ultra barato pero está a reventar", ha contestado el tuitero Bley, mientras que otra persona ha apoyado sus palabras diciendo que "Los Zagales es que es del o mejor".

"10 euros todo eso??? Me he gastado más en un bocata y un zumo este mediodía", ha contado una cuarta persona.