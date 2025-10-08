Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Nacho Duato cuenta su experiencia profesional con el hermano de Sánchez y carga contra sus críticos: "Por favor, no hagáis más el ridículo"
Virales

Virales

Nacho Duato cuenta su experiencia profesional con el hermano de Sánchez y carga contra sus críticos: "Por favor, no hagáis más el ridículo"

"Ustedes se creen que el ministro primero, el presidente de España, va a enchufar a su hermano en el Auditorio de Badajoz (dice mientras se rie), en el Conservatorio de Badajoz?".

Andrea Cadenas de Llano Sosa
Andrea Cadenas de Llano Sosa
Nacho Duato y David SánchezCanva- Getty Images- HuffPost

El bailarín y coreógrafo Nacho Duato ha compartido un video en sus redes sociales donde no ha dejado margen de duda sobre su posición respecto a la causa contra el hermano del presidente del Gobierno, David Sánchez Pérez Castejón, al que se le acusa de haber conseguido su plaza en el Conservatorio de Badajoz por ser hermano del socialista. 

Y es que, tal y como ha relatado el mismo Duato, ambos coincidieron en Rusia, donde el artista era, desde 2019, el director artístico del Teatro Mijáilovski de San Petersburgo, por lo que le dio tiempo a conocer algunas cosas sobre él. 

"Yo conocí a David Sánchez, el hermano de Pedro Sánchez, en San Petersburgo. Él estaba en el Conservatorio de Rachmáninov. Excelente director de orquesta. Él pasó todos sus estudios ahí", relataba el coreógrafo en uno de sus videos en redes sociales, tal y como recoge Infobae

"Ustedes se creen que el ministro primero, el presidente de España, va a enchufar a su hermano en el Auditorio de Badajoz (dice mientras se rie), en el Conservatorio de Badajoz?", agregaba el mismo, que cree que David cuenta con un gran talento y podría cobrar incluso más de lo que allí lo hacía. 

"Pero si este señor es muchísimo más importante y puede cobrar más dinero que todo eso. Pero bueno, da lo mismo. Supongamos que este señor ha tenido un empuje de su hermano, ¿no?, para trabajar en Badajoz. Imagínese qué importante, con todos mis respetos, el Conservatorio de Badajoz", señalaba con cierto tono de ironía. 

"Yo les digo que no hay nada, nada, nada, que no sea legal ahí, porque David es muchísimo mejor músico de lo que ustedes se pueden imaginar. Un señor que ha estudiado con Rachmáninov diez años para convertirse en el mejor director de un conservatorio de Extremadura. Por favor, no hagáis más el ridículo", sentenciaba el músico, de forma bastante crítica y clara, en el video. 

Se prevé que el juicio del hermano de Sánchez, junto con el del secretario general del PSOE extremeño, Miguel ángel Gallardo, se produzca al principio del próximo año, aunque todavía no hay ninguna fecha señalada en el calendario. Ambos podrían ser condenados tanto por tráfico de influencias como por prevaricación. 

¡Mantente al día con El Huffpost! Sigue todas las noticias desde tu móvil en nuestra APP. Puedes descargarla tanto para Android como iOS.

Andrea Cadenas de Llano Sosa
Andrea Cadenas de Llano Sosa
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactora de actualidad en El HuffPost España, donde hablo sobre las noticias de última hora y analizo algunos de los temas que conforman la actualidad.

 

Sobre qué temas escribo

Escribo de todo tipo de temas, desde sucesos hasta política y asuntos internacionales, siempre con una mirada crítica y con la idea de que detrás de cada tema hay una historia que merece ser contada. En política e internacional, trato de traducir lo complejo, de dar a conocer los discursos y las tensiones que puedan surgir para que se entiendan sin necesidad de recurrir a palabras complejas. Siempre con la intención de informar, incomodar cuando toca y aportar una mirada que no se quede solo en la superficie. 

  

Mi trayectoria

Cordobesa de los pies a la cabeza. Nací y crecí en Córdoba, tierra de Julio Romero de Torres y ciudad con más Patrimonios de la Humanidad. Me gradué en Periodismo en la Universidad Rey Juan Carlos, en Fuenlabrada, donde descubrí que escribir no solo es contar cosas, sino también saber cómo hacerlo para que te escuchen.

 

Antes de aterrizar en El HuffPost, hice unas prácticas en el diario AS, que me sirvieron para aprender cómo se trabaja en una redacción, así como para coleccionar alguna que otra anécdota. Llevo ya un año trabajando en HuffPost, un lugar que se ha convertido en mi segunda familia, y actualmente vivo en Madrid. Siempre con ganas de aprender, reírme y contar historias que valgan la pena.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 