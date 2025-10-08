Nacho Duato cuenta su experiencia profesional con el hermano de Sánchez y carga contra sus críticos: "Por favor, no hagáis más el ridículo"

El bailarín y coreógrafo Nacho Duato ha compartido un video en sus redes sociales donde no ha dejado margen de duda sobre su posición respecto a la causa contra el hermano del presidente del Gobierno, David Sánchez Pérez Castejón, al que se le acusa de haber conseguido su plaza en el Conservatorio de Badajoz por ser hermano del socialista.

Y es que, tal y como ha relatado el mismo Duato, ambos coincidieron en Rusia, donde el artista era, desde 2019, el director artístico del Teatro Mijáilovski de San Petersburgo, por lo que le dio tiempo a conocer algunas cosas sobre él.

"Yo conocí a David Sánchez, el hermano de Pedro Sánchez, en San Petersburgo. Él estaba en el Conservatorio de Rachmáninov. Excelente director de orquesta. Él pasó todos sus estudios ahí", relataba el coreógrafo en uno de sus videos en redes sociales, tal y como recoge Infobae.

"Ustedes se creen que el ministro primero, el presidente de España, va a enchufar a su hermano en el Auditorio de Badajoz (dice mientras se rie), en el Conservatorio de Badajoz?", agregaba el mismo, que cree que David cuenta con un gran talento y podría cobrar incluso más de lo que allí lo hacía.

"Pero si este señor es muchísimo más importante y puede cobrar más dinero que todo eso. Pero bueno, da lo mismo. Supongamos que este señor ha tenido un empuje de su hermano, ¿no?, para trabajar en Badajoz. Imagínese qué importante, con todos mis respetos, el Conservatorio de Badajoz", señalaba con cierto tono de ironía.

"Yo les digo que no hay nada, nada, nada, que no sea legal ahí, porque David es muchísimo mejor músico de lo que ustedes se pueden imaginar. Un señor que ha estudiado con Rachmáninov diez años para convertirse en el mejor director de un conservatorio de Extremadura. Por favor, no hagáis más el ridículo", sentenciaba el músico, de forma bastante crítica y clara, en el video.

Se prevé que el juicio del hermano de Sánchez, junto con el del secretario general del PSOE extremeño, Miguel ángel Gallardo, se produzca al principio del próximo año, aunque todavía no hay ninguna fecha señalada en el calendario. Ambos podrían ser condenados tanto por tráfico de influencias como por prevaricación.