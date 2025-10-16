Narra la escena de película que vivió en el Metro: no suele verse y por eso es tan especial

Una escena y un (posible) romance que es casi digno de aparecer en la mejor película de amor de Hollywood, pero que se ha producido en la vida real y que ha tenido el Metro de Madrid como el escenario de la situación.

Ha sido el usuario de X, la antigua Twitter, @casasola_89, el que ha contado lo que ha presenciado mientras viajaba en el suburbano y su publicación está logrando un gran alcance en la red social. "Acabo de presenciar un flechazo en el metro 😍", ha comenzado diciendo.

Este tuitero, famoso por su atención a todo lo que ocurre en la televisión y a difundir diariamente las audiencias de las distintas cadenas y programas, ha contado que "él estaba mirando el móvil" cuando "ella ha entrado con su perro sentándose a su lado".

"Él deja el móvil, acaricia al perro, empiezan a hablar… Tras unas risas y miradas, se intercambian los números", ha afirmado el usuario, que además ha dejado una última reflexión: "Qué bonito es el amor".

Su publicación ha sido una de las más virales de las últimas horas al superar las, nada más y nada menos, que 250.000 reproducciones y recibir más de 2.000 me gusta. También ha tenido numerosas respuestas de otros usuarios que han querido conocer más detalles de la escena.

"Ha sido tan espontáneo y bonito. Y yo de espectador. Me han faltado las palomitas jajaja", ha replicado a un tuitero. A otro ha insistido en que "ha sido muy de película romántica, tal cual". "Aunque después (supongo) no llegarán a nada", ha tratado de vaticinar.

Su tuit hasta ha servido para que más de uno sepa que los perros pueden entrar en el Metro siempre y cuando vaya con bozal y correa de no más de 50 cm, viajen en el último vagón y no ocupen asiento. Tampoco pueden hacerlo en las horas consideradas horas puntas.