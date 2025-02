No acuden a una reserva en San Valentín, le escriben y la respuesta que reciben es para emplatar

La cuenta de X @soycamarero, perfil que se dedica a subir contenido relacionado con la hostelería, publicó la conversación por WhatsApp entre un restaurante y una persona que no acudió a la reserva y el resultado es digno de ver.

"No fue San Valentín para todos", escribió en la red social junto a una captura del surrealista diálogo que suma a día de hoy más de 1.000 me gusta.

Así, a las 13:52 al ver que no acudían tras haber hecho una reserva, el establecimiento se puso en contacto con el teléfono que les facilitaron. "Hola, te llamábamos por una reserva que tienes con nosotros para hoy a las 13:30. La reserva está asociada a una política de cancelación, por lo que se cargarán 10 euros por persona a la tarjeta que se introdujo en el momento de hacer la reserva si finalmente no acudís. Quedamos a vuestra disposición", les comunicaron.

La respuesta, sin embargo, no la vieron venir. "Buenos días. Yo no he hecho ninguna reserva con vosotros. Eso ha sido el hijo de puta de mi ex, que va liándola. Que se busque otra y que me deje en paz. Saludos", contestó.

"Sentimos mucho las molestias, pero nosotros tenemos que proceder al cobro en la tarjeta que se introdujo, que esperamos que fuera del señor que nos comentas en este caso", fue la réplica desde el establecimiento.