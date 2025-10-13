Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
No da crédito al cartel que se ve al salir de Castilla-La Mancha: "Tiene la misma alegría que un funeral"
No da crédito al cartel que se ve al salir de Castilla-La Mancha: "Tiene la misma alegría que un funeral"

"No llega ni a ser feo", dicen algunos. 

Un momento del vídeo de @elarquitectodetiktok sobre el cartel de Castilla-La Mancha.TIKTOK / @elarquitectodetiktok

El arquitecto Antonio González Mayo, conocido en TikTok como @elarquitectodetiktok, ha puesto el foco en unos carteles que se han colocado en algunas carreteras a la salida (y a la entrada) del territorio de Castilla-La Mancha. 

"Miren esto, señores políticos, solo hay una cosa peor que equivocarse y es insistir en el error. Si ya era horrible el cartel de bienvenida, ahora nos deleitan con esta despedida. Un cartel en color doble K que tiene la misma alegría que un funeral", destaca el experto.

"Donde un grupo desconocido dice que te está esperando. Da hasta miedo", dice en referencia al mensaje que se ve en el cartel, de color marrón: "¡Te esperamos!". "En pequeño lo repite con idioma de turistas. Más vale que nadie frene para leerlo. Y en el borde inferior, minúsculo, los logos de las entidades colaboradoras, la última de las cuales es justo la firmante del mensaje", señala en referencia a la Junta de Castilla-La Mancha.

"Bien podía haber puesto su nombre arriba, en grande, visible. Aunque este color detritus no es el que más anima a visitar de nuevo", insiste.

El experto argumenta que "tamaño dislate solo es superado por los códigos QR estampados en las banderolas anunciadoras de cada pueblo, que sin ir asociadas a un área de descanso hacen imposible ninguna captura desde el coche en movimiento y que obligan a llegar a pie, entre matorrales, para alcanzar a ver algo". "Menos mal que su naturaleza es preciosa", deja caer.

Entre las reacciones destaca la de una persona que es categórica: "El cartel no llega ni a ser feo. Se queda en algo anodino, sin sustancia... vamos, que 'ni chicha ni limoná', que es mucho peor. Si aceptamos la mediocridad en cosas pequeñas, acabaremos admitiéndola en cosas grandes. Y en esas estamos".

Otros destacan un detalle importante: ¡"Está mal quien ha puesto ese cartel! Los carteles marrones son señalizaciones de ríos!!".

