Óscar Puente deja una aplaudido tuit tras ver el comentado momento de Antonio Pelayo

El corresponsal de Antena 3 en el Vaticano, Antonio Pelayo, emocionó este lunes a todos los espectadores que estaban viendo el programa Y ahora Sonsoles gracias a una conexión en directo desde la propia Plaza de San Pedro.

Pelayo no pudo contener las lágrimas al hablar del fallecimiento del papa Francisco a los 88 años hasta llegando a decir que "ha sido una perdida personal" y que se siente "deprimido".

Preguntado por el motivo por el que pronunciaba estas palabras, el corresponsal de Antena 3 y también sacerdote se ha roto: "No digo que he perdido un amigo, digo que he perdido un padre para mí, como Santo Padre y como padre".

"Buscaba la fraternidad como hermano porque todos somos hijos de Dios y eso ningún papa ha sido capaz de transmitirlo, te lo digo sinceramente, ninguno ha sido capaz de transmitir esa cercanía y esa fraternidad", ha añadido Pelayo, que no ha podido contener la emoción en sus palabras.

Ese momento fue compartido en X por la presentadora de Antena 3 Noticias Mónica Carrillo junto al emoticono de un corazón roto y el vídeo se ha hecho viral. El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha querido contar una anécdota personal suya para destacar la figura de Pelayo.

"Cuando fui a Roma a conocer al Papa y presentarle la Semana Santa de Valladolid, este vallisoletano inmenso, Antonio Pelayo, nos abrió todas las puertas, junto con Monseñor Blázquez, y el Obispo Aurelio Garcia. Sentí una iglesia cercana y humilde. Esa cercanía se ve en sus palabras", ha escrito en un tuit que lleva más de mil me gusta y casi 100.000 compartidos.