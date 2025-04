Las lágrimas del periodista Antonio Pelayo al hablar del papa Francisco emocionan a toda España

El periodista de Antena 3 Antonio Pelayo no ha podido contener las lágrimas al recordar la figura del papa Francisco, fallecido este lunes a los 88 años, en un directo desde el Vaticano para Y ahora Sonsoles.

El corresponsal de la cadena en Roma ha contado que tenía un trato personal muy cercano con el papa argentino, tanto que llegó a hacerle regalos por su cumpleaños: "Ha sido una pérdida personal".

"Es una muerte en cierto modo anunciada que ha llegado un poco por sorpresa", ha contado el periodista, ya emocionado. Ha añadido que se siente "deprimido personalmente" y Sonsoles Ónega le ha pedido que le cuente por qué.

"Atreverme a decir que era amigo del papa es un poco excesivo. Era una persona que me era muy cercana, primero porque he hablado con él muchas veces, una de ellas estuve 50 minutos en su apartamento de Santa Marta que llegaba un momento que me estaba dando cuenta que le estaba tuteando", ha dicho.

También ha revelado que en su cumpleaños le regaló seis botellas de vino argentino, de las cuales todavía conserva una. Él se lo dijo al papa y éste le dijo que le avisase cuando se le acabaran.

"Era un hombre que quería conocerte mejor. Yo no digo que he perdido un amigo, he perdido un padre para mí. Como Santo Padre y como padre", ha dicho ya entre lágrimas el periodista.

"Me emocionas y estás emocionando a toda España seguro", le ha espetado Sonsoles Ónega. Por último, Pelayo ha destacado la "fraternidad" del papa Francisco, que siempre buscaba puntos de encuentro con las personas con las que trataba: "El ser todos hermanos porque todos somos hijos de dios y eso ningún papa ha sido capaz de transmitirlo".