Óscar Puente responde así a la defensa de Mariló Montero a la tauromaquia en uno de los momentos más tensos de La Revuelta

La nueva temporada de La Revuelta ha empezado fuerte, con una de las entrevistas que muchos espectadores ya han calificado como una de las más incómodas de su historia.

Tanto es así que durante toda la grabación del programa ni la entrevistada, la colaboradora del programa de Antena 3 'Espejo Público', Mariló Montero, ni el propio presentador, David Broncano, se llegaron a sentar en toda la supuesta entrevista, que acabo siendo todo un debate ideológico.

Como no podía ser de otra manera, las redes sociales estallaron en comentarios sobre lo que estaba pasando, y alguien que no se quedó atrás fue el ministro de Transportes, Óscar Puente, quien no ha dudado en dar su opinión acerca de uno de los argumentaros más defendidos por la preesentadora: la necesidad de poner las corridas de toros en las cadenas públicas como programación cultural.

"Claro que sí. Como en la televisión de CyL, que emitía toros mientras Mañueco comparecía a la fuerza para dar cuenta de su gestión en los incendios", ha tuiteado el ministro en tono crítico.

"Los toros son siempre un recurso del que echar mano en un momento de apuro", ha concluido Puente de forma irónica a través de su cuenta en la red social X (@oscar_puente_) mientras citaba un tuit de un usuario que adjuntaba un fragmento del programa.

"No contenta con el primer repaso, Mariló Montero se lleva un segundo del público al decir que 'los toros es un contenido cultural que debería estar en una televisión pública'", ha sido el tuit de Hugo (@hugo_cnm) citado por el ministro de Transportes.

"Aquí en Andalucía, nos enterábamos que la Mezquita se estaba quemando por TV3, porque Canal sur estaba dando una corrida de toros en directo. En fin…"; "En Andalucía, mientras se quemaba la Mezquita de Córdoba, lo mismo: toros en Canal Sur", han recordado con indignación algunos usuarios.