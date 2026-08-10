La pregunta que le hacen a Feijóo sobre Trump pasa de curiosa a incómoda en seis palabras: "Se lo digo sinceramente"

Este lunes, el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha dejado varios titulares de relevancia al hilo de una entrevista en la que ha desvelado cuál sería el destino de su primer viaje oficial si llega a presidente del Gobierno o que con él en La Moncloa la final del Mundial de Fútbol de 2030 se jugará sí o sí en España. Efectivamente, ambas están relacionadas con el mismo país al que la última crisis migratoria de finales de julio ha puesto en el foco de la actualidad: Marruecos.

No obstante, más allá de los guiños realizados por Feijóo al país magrebí bajo la batuta del rey Mohamed VI, el presidente de los populares también ha sido preguntado acerca de otro actor internacional clave en el actual contexto. Entre críticas y ataques al Gobierno de España y a Pedro Sánchez, señalando que éste último se comporta "más como un súbdito de Marruecos que como un presidente", el expresidente de la Xunta ha cerrado filas con el EEUU de Donald Trump.

En dicha entrevista realizada por OkDiario —y con la firma de su director—, Feijóo ha defendido que "Estados Unidos es un país con el que España tiene relaciones históricas y ahora tiene dos motivos adicionales: Venezuela y Cuba", al tiempo que ha confirmado que no tiene claro si este país norteamericano sería su segunda parada en caso de que acabe siendo presidente tras las generales de 2027. En ese contexto, se ha producido una pregunta que ha descolocado un poco al propio entrevistado.

La pregunta a Feijóo que pasó de curiosa a incómoda: "¿Por qué no fue?"

En esta línea, y retomando las cuestiones sobre la Administración Trump, le han planteado a Feijóo "¿por qué no fue a la toma de posesión de Donald Trump?". El político gallego ha explicado que "no recuerdo que me hubiesen invitado", al tiempo que ha añadido, a renglón seguido, que "se lo digo sinceramente". Automáticamente, el líder de los populares ha dejado entrever que sí ha estado presente en otros actos similares.

"No recuerdo que Donald Trump haya invitado al Partido Popular" Alberto Núñez Feijóo, presidente del Partido Popular

"Sí me invitó la presidenta de Perú y me ha invitado el presidente de Colombia pero me he disculpado porque creo que, en este momento, no estamos para viajar a Cali [en alusión a la crisis migratoria de Ceuta]. Me han invitado otros primeros ministros hispanoamericanos", ha relatado para zanjar la respuesta con un "pero no recuerdo que Donald Trump haya invitado al Partido Popular a la toma de posesión".