Óscar Puente resume en dos frases que van a dar que hablar qué le parece lo que ha dicho Felipe González

Pocas veces el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible del Gobierno, Óscar Puente, ha reaccionado con una contundencia similar a unas palabras del expresidente del Ejecutivo, Felipe González.

El exlíder socialista aseguró en un acto celebrado este jueves para conmemorar el 40º aniversario de la adhesión de España a la UE que se le "caía la cara de vergüenza" de escuchar desde Israel a algún ministro hablar de "repartirse la Franja" o verlo como una "oportunidad inmobiliaria". "Es exigible a Europa un pronunciamiento claro que ayude a resolver el problema", defendió.

El expresidente del Gobierno también aprovechó para decir a los de la consigna propalestina 'desde el río hasta el mar, Palestina libertad' que no está a favor de ello porque implica la "desaparición de Israel" y ha indicado que "no se debe dejar solo al Estado de Israel".

Pero, a su vez, Felipe González quiso mandar un mensaje sobre lo que está pasando con Hamás. "¿Qué hay pedirle a Hamás? Hombre, un grupo terrorista. ¿De verdad usted no quiere que maten a niños y mujeres en Gaza y es intolerable? ¿Por qué no suelta a los rehenes? ¿Quiere quitarle toda la razón a Netanyahu? Muy bien, suelte a los rehenes", propuso.

"Hay que decir las cosas de verdad, de buena fe. ¿En este momento, tiene alguna significación el reconocimiento del Estado palestino? Simbólicamente, tiene una significación. Realmente...", señaló, en otro punto de su intervención. Aunque también justificó que "el mayor propagandista del antisemitismo", en estos momentos, es el propio Netanyahu.

Al ver lo que había dicho Felipe González, el ministro de Transportes, Óscar Puente, no ha dejado escapar la ocasión y ha querido dejar bastante claro a través de un mensaje en la red social X qué le parecen las declaraciones del exdirigente socialista. "Dios mío. Qué vergüenza", ha reaccionado, en un tuit que suma más de 11.000 me gusta.