Hovik Keuchkerian define lo que ha pasado con Bad Bunny en la Super Bowl: habla de "revolución" con una frase final que invita a la reflexión

El actor y escritor Hovik Keuchkerian ha sido el invitado de este lunes a El Hormiguero y durante la entrevista con Pablo Motos ha dejado un potente mensaje sobre la "revolución" y ha apuntado directamente al cantante puertorriqueño Benito Antonio Martínez Ocasio, conocido mundialmente como Bad Bunny.

El artista revolucionó al mundo con una actuación espectacular durante el descanso de la Super Bowl hace unas semanas, mandando un mensaje de unión de todo el continente americano, nombrando a cada uno de los países y reforzando un lema que se proyectó en el estadio donde se celebró el partido de fútbol americano: "Lo único más fuerte que el odio es el amor".

Un mensaje que a Donald Trump no le gustó en absoluto. Ahora, semanas después, Keuchkerian ha hablado del puertorriqueño: "La revolución la está haciendo un tipo que es un megacrack, a mí ni me gusta ni me disgusta porque no le escucho, pero la revolución la está haciendo un tipo que se llama Bad Bunny, el que le está explicando las cosas al otro tarado americano".

La "revolución" de Bad Bunny

"Si Bad Bunny, que tiene nombre de conejo, es un tío que la mitad del mundo le odia porque la mitad del mundo no le entiende...", ha añadido luego con sarcasmo, como siempre suele hacer.

Y añade, tajante: "Pero es un tío que sale ahí con su raza en la Super Bowl americana, se hace su movida, dice lo que quiere decir y es el que está haciendo la revolución en el mundo. Entonces, yo me pregunto: si Bad Bunny es el abanderado de la revolución, los revolucionarios, ¿qué están haciendo?".

Un potente mensaje final que invita a la reflexión

"Si está haciendo alta política porque le está explicando las cosas a Trump, los políticos, ¿qué están haciendo? Yo no dejo de ser un tipo que hace películas. Ahora que hago películas, pues se supone que soy un rojo y, como soy poeta también, más rojo todavía. Pero cuando era boxeador hace años era un facha y un violento", ha defendido.

Ha concluido con un potente mensaje final que invita a la reflexión. "Si los principios morales los está defendiendo Bad Bunny, deberíamos adorarlo y preguntando qué andamos haciendo los demás...".