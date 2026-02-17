Una doctora en Ciencias Políticas da tres factores claves para explicar lo que está pasando con Vox

El líder de VOX, Santiago Abascal, durante la rueda de prensa ofrecida este lunes en la sede del partido, en Madrid

El barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), publicado este lunes y correspondiente al mes de febrero, dejaron dos vencedores claros en unas hipotéticas elecciones generales: por un lado el PSOE de Pedro Sánchez y por otro la formación de Vox que dirige Santiago Abascal.

Según este resultado del CIS, los socialistas obtendrían el 32,6% de los votos, casi un punto más con respecto al estudio del mes de enero, mientras que el partido de Abascal también mantendría su tendencia al alza y lograría el 18,9% de los votos, el máximo histórico que también obtuvo en el barómetro de julio del año pasado. Con respecto a enero, sube un punto en estimación de voto.

Por su parte, el PP se estancaría en el 22,9% y se queda a prácticamente diez puntos del PSOE. Sumar perdería dos décimas (clavándose en el 7%) y Podemos apenas repuntaría hasta el 3,9%.

En La Noche del 24 Horas han analizado estos resultados y han hablado con la doctora en Ciencias Políticas, Anna López, que ha querido dar tres claves por las que la extrema derecha se han consolidado como la tercera fuerza política en España y ha mantenido su crecimiento desde las últimas elecciones.

Para López, hay tres causas que son "importantes" a la hora de analizar este sostenimiento desde el 23J de Vox. Los tres factores que ella ha destacado son los siguientes:

La volatilidad.

La fidelización.

El liderazgo.

La volatilidad del electorado

López ha comenzado hablando del primer factor que ha expuesto, que es el de la volatilidad.

"Volatilidad porque estamos constatando un trasvase de votos de 1,3 millones de votantes del PP a Vox, pero también de 380.000 del Partido Socialista a Vox. ¿Y por qué se produce esta volatilidad que en otros periodos históricos en la historia democrática en España no se ha acelerado? Por dos razones. La primera es porque hay una opción política que se percibe como útil para el ciudadano, que es Vox, y la segunda porque ha aumentado la desafección política", ha descrito.

La especialista ha dado un dato que se ha obtenido recientemente en los estudios de las elecciones europeas: "Este es que uno de cada cuatro votantes de partidos de extrema derecha es voto ideológico, el resto es voto protesta".

La fidelización de votantes

López, entonces, ha querido pasar al segundo factor que ha dado como clave del ascenso de Vox. Se ha tratado de la fidelización.

"El segundo elemento que nos ayuda a entender por qué Vox sigue creciendo y rearmando el bloque de la derecha es la fidelización. Vox es el partido que más fideliza a votantes, concretamente a varones menores de 35 años, a nuevos votantes y abstencionistas", ha justificado.

De nuevo, ha querido sellar su opinión con un dato que ha aportado: "El 19 % de personas que no votaron el 23J hoy lo harían por Vox y no es una tendencia, ya se ha convertido en estructural".

Un líder bien valorado

Finalmente, la doctora en Ciencias Políticas ha terminado destacando el tercer elemento que ha redondeado su exposición y con el que ha querido poner el foco en el Partido Popular y en su líder, Alberto Núñez Feijóo.

"El tercer elemento, que sobre todo el Partido Popular debería tener en cuenta, es la fidelización en el liderazgo. Es que Abascal desde hace ya casi 12 meses es el líder preferido en el espacio de la derecha y el segundo a nivel estatal", ha sentenciado.