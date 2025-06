Pablo Iglesias cuenta ahora el comentario que le hizo Pablo Motos fuera de cámaras en 'El Hormiguero'

Pablo Iglesias ha estado en el famoso programa de entrevistas @grimey_grmy y ha confesado cómo fue su paso por El Hormiguero de Pablo Motos en 2019, cuando desde el programa de Antena 3 decidieron entrevistar a todos los candidatos a la presidencia del Gobierno.

El fundador de Podemos y exvicepresidente del Gobierno ha contado ahora que lo primero que le dijo Pablo Motos fue un comentario sobre su chepa: "Has visto que tengo chepa, que voy encorvado, es la cifosis, pues este cabrón me lo dijo de una manera muy elegante. Me regaló una TRX".

El TRX es un sistema de entrenamiento que utiliza unas cintas con anclajes para realizar ejercicios en suspensión y así mejorar la fuerza, la flexibilidad y hasta el equilibrio.

"Me dijo yo estaba como tú. Ponte esto para dejar de tener chepa. Me lo dijo en el camerino", ha contado. Sobre cómo es en el trato fuera de cámaras, ha explicado que es "muy tranquilo".

"Te mete en un sitio que tiene una nevera con cerveza y tal y te sacan jamoncito, queso. Y luego viene él, charra un rato contigo. Buen rollo. Saluda a todo el equipo", ha dicho antes de hacer una broma sobre su estatura.