Pablo Iglesias y Javier Ruiz se enzarzan en directo por una publicación en X: "Habéis manipulado mi tuit"

Durante la mañana de este martes, Javier Ruiz y Pablo Iglesias han mantenido un tenso diálogo durante el programa de Mañaneros 360 de La 1. Todo debido a un tuit del exlíder de Podemos que Ruiz ha publicado en su programa y que ha sido tildado por Iglesias de "manipulación", y que hacía referencia a una intervención militar en Israel.

Nada más iniciar la conexión, Pablo Iglesias se ha dirigido a Javier Ruiz diciéndole que habían manipulado su post. "Qué tal. Te tengo que decir una cosa, habéis manipulado el tuit. El tuit es una cita de un artículo de un autor de Diario Red. Yo asumo lo que ha dicho, pero esa captura es falsa", ha afirmado Pablo Iglesias.

"Si ponéis la captura completa veréis que viene el nombre del autor de ese artículo y que la primera frase es el título y lo siguiente es la entradilla", ha espetado Iglesias. Pese a ello, Iglesias ha suscrito las palabras del trabajador de su medio.

Ante esta situación, el presentador de Mañaneros ha asegurado que "no hay ninguna malicia en ello". "Yo soy muy consciente de la mucha malicia que hay en torno a todo lo que tú sirves y aquí no la hay". Tras este intercambio de pareceres, la conversación se ha reconducido e Iglesias ha justificado su postura a favor de ese artículo.

Sin embargo, y tras varios minutos de explicación de Iglesias, justo antes de finalizar su intervención, el debate ha vuelto a vuelto a ser sacado por Javier Ruiz. "Estamos viendo el tuit y lo que hay es efectivamente un link, no hay ningunas comillas pero no ha habido ningún afán de manipular tus palabras. Pero por tus palabras sí estoy viendo que defiendes esa intervención y esa idea que no está manipulada".

Por último, Javier Ruiz, ha insistido en el tema. "Dicho esto, vuelvo a decirlo porque me sabe muy mal esta entrada de 'Me habéis manipulado'. Aquí no ha habido manipulación ninguna, ha sido un malentendido menor y me conozco al prójimo y vamos a tener el incendio de 'TVE manipula a..." y no ha habido manipulación, créeme".

Ante esto, Iglesias ha afirmado que "eso no está bien hecho" y ha afirmado que cree que ha sido porque "alguien que ha hecho una captura y sabe hacer escaletas y ha dicho 'así funciona mejor". Finalmente y tras toda la polémica, Javier Ruiz ha pedido disculpas a Iglesias, ha asumido la culpa y le ha pedido "que es un tema menor discutir por unas comillas y captura".