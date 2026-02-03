Nuevas incidencias de Adif complican el servicio de Rodalies con cortes del servicio y retrasos generalizados

Aspecto de la Estación de Sants de Barcelona, el 2 de febrero de 2026.

Rodalies ha recuperado todo el servicio de trenes tras sufrir dos cortes más, otras vez, este martes: uno ha obligado a cortar la circulación de trenes entre las 7.10 y las 7.15 horas y el siguiente se ha originado a las 8.08 y se ha solucionado a las 8.19 horas.

Al parecer, ha habido una doble incidencia en el centro de control de tráfico de Adif, en la Estación de Francia de Barcelona, según han informado fuentes de Renfe a Europa Press tras ser estos informados por Adif.

El portavoz de Renfe en Cataluña, Antonio Carmona, había explicado este martes tras el primer corte que se había detenido todo el servicio "por seguridad".

Aunque a esta hora los trenes del servicio catalán están ya arrancando poco a poco, todos llevan retraso acumulado, informa la empresa. "La circulación de los trenes de Cercanías puede sufrir afectaciones. Recuperación progresiva de los horarios y frecuencias de paso", expone Rodalíes en sus redes sociales.

Rodalies debe operar este martes con el mismo servicio que ayer lunes, esto es, sin nuevas aperturas de líneas, de manera que se mantiene una decena de tramos con servicio alternativo con autobús.

Trabajo "24 horas"

El portavoz de Renfe en Cataluña, Antonio Carmona, ha asegurado esta mañana, antes de los nuevos incidentes, que los empleados de esta compañía, de Adif y del Govern están trabajando "las 24 horas del día para revertir esta situación lo antes posible" y que el servicio de Rodalies y otras líneas ferroviarias, como la alta velocidad, vuelvan a la normalidad.

En una comparecencia ante los medios en la estación de Sants de Barcelona -una de las más afectadas por su importancia- Carmona ha afirmado que este martes "la realidad tangible es que todo aquel que quiera desplazarse con Rodalies de Cataluña lo podrá hacer, ya sea con oferta ferroviaria o a través de un servicio alternativo por carretera".

"Como trabajadores de Renfe, Adif y el Govern entendemos la situación por la que están pasando los viajeros, nos ponemos en su piel, y lo que podemos asegurar es otra realidad tangible, que es todo el esfuerzo, 24 horas de trabajo, para comenzar a revertir esta situación lo antes posible", ha resaltado Carmona.

Carmona ha recordado que, al producirse limitaciones de velocidad dentro de la red ferroviaria, ello puede suponer incrementos de tiempos de viaje.

Ha señalado también que, en la actual situación, se está atendiendo a alrededor del 70 % de la demanda habitual para "garantizar esta movilidad a todos los clientes que quieran desplazarse con nosotros".

"Hemos de seguir trabajando para recuperar la confianza que ahora mismo está minada con la situación en la que nos encontramos", ha añadido el portavoz.

No ha querido avanzar ninguna novedad en la recuperación de algún nuevo tramo ferroviario y ha indicado que, sobre futuras previsiones, "seremos muy cuidadosos, en el momento en que tengamos novedades las comunicaremos, lo que queremos hablar siempre es de realidades tangibles, de certezas".

Respecto a la supresión de algunos trenes de alta velocidad anunciada ayer, tanto de Renfe como de otras compañías, ha indicado que Adif "pidió incrementar las horas de trabajo en la franja de mantenimiento, y de esta manera, al no circular los últimos trenes del servicio, aumentan las horas para poder seguir trabajando y revertir esta situación".

En la alta velocidad "lo que estamos haciendo es, en los trenes que se han tenido que suprimir, reubicarlos (a los pasajeros) en otros servicios para que puedan hacer su desplazamiento tal y como lo tenían previsto", ha explicado.

Así están las cosas tras los accidentes

Según Adif, está interrumpida la circulación en la línea R1 de rodalies de Catalunya entre Blanes y Maçanet-Massanes por un desprendimiento de tierras. Personal de Adif está trabajando para restablecer la circulación lo antes posible. Se ha establecido un plan alternativo de transporte con transbordos por carretera para garantizar la movilidad de los viajeros.

Se encuentra interrumpida la circulación entre Sant Sadurní d'Anoia y Martorell Central (línea R4 del núcleo de rodalies de Catalunya), provocado por el arrollamiento de un muro próximo a la infraestructura debido al temporal.

Se encuentra interrumpida la circulación en la línea R8 del núcleo de rodalies de Catalunya a su paso por Rubí Can Vallhonrat.

Se están produciendo retrasos en la línea de alta velocidad Madrid-Barcelona y Madrid-Valencia por el establecimiento de limitaciones temporales de velocidad en distintos puntos.

Personal y equipos de Adif están trabajando sobre el terreno, en coordinación con los servicios de emergencia y empresas ferroviarias, en el accidente que tuvo lugar el 18 de enero en Adamuz (Córdoba). Una vez sea posible retirar los trenes afectados, Adif evaluará los daños sobre la infraestructura y movilizará todos los recursos técnicos y humanos necesarios para restablecer la circulación.

Mientras tanto, se encuentra interrumpido el servicio de Alta Velocidad entre Madrid y Andalucía (conexiones con Córdoba, Sevilla, Málaga, Granada, Huelva, Cádiz y Algeciras). Los servicios comerciales entre Madrid con Toledo, Ciudad Real y Puertollano se prestan con normalidad.