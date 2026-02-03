Noor Ben Yessef, periodista de Antena 3, deja clara su opinión sobre si siente española o marroquí

La periodista de Espejo Público Noor Ben Yessef, nacida en Sevilla pero de orígenes marroquís por parte de su padre, ha contado en una entrevista concedida al diario El Mundo cómo se siente ella tras ser preguntada si se considera una referente para los jóvenes con ascendencia árabe.

"Claramente. Me siento referente de la España plural y multicultural. Además, me encanta romperle los esquemas a la gente con mente cuadrada. Tiene que haber referentes así en la televisión porque la realidad de España es esa. Da igual quienes quieran ocultarla", ha sentenciado.

Ben Yessef ha reconocido que le encanta "debatir con quién piensa diferente". "Creo que lo que más choca es que te puedas sentir española porque lo eres y a la vez sientas un vínculo con el país de origen de tu padre", ha destacado.

Además, la periodista ha asegurado que "lo que más coraje le da a la gente es que no te posiciones en su sitio" y ha contado cómo lo ve ella: "El marroquí me quiere llevar a Marruecos. El español, a España. El de la izquierda, para la izquierda. Y yo me he criado en la diversidad. Me siento un bicho raro en esta sociedad polarizada y extremista".

¿Faltan referentes para que se produzca esa integración?

En la conversación, la experiodista de Antena 3 Noticias también ha asegurado que para que existe esa mayor integración se necesitan de más referentes. "Claro. Yo a corto plazo no veo una presentadora con velo islámico simplemente porque no está a mi lado en redacción. Tampoco veo a periodistas negros a mi lado. No soy pesimista, soy realista", ha detallado.

"Yo soy musulmana y no llevo velo porque no representa mi forma de entender la religión. Pero no oculto mi inclinación religiosa. Ahora que han estado con lo del funeral laico si o no. ¿Por qué voy a esconder mi religión si los políticos que nos representan tienen el atrevimiento de defender sus creencias?", ha concluido la joven periodista.