Pablo Motos actualiza el estado de salud de Ilia Topuria tras hablar con él: "Lleva averías serias"

Ilia Topuria ha perdido por primera vez un combate y lo ha hecho delante de Donald Trump. El luchador hispano-georgiano terminó su pelea contra Justin Gaethje en el UFC Freedom 250 en el hospital.

El luchador terminó el combate con el rostro muy dañado, graves problemas de visión y la pelea detenida tras el cuarto asalto por decisión de su esquina, donde estaba su hermano Aleksandre.

Ahora, varios días después de la pelea, Pablo Motos, amigo personal de Topuria, ha contado en El Hormiguero cómo se encuentra tras haber hablado con él por videollamada.

"He estado con Ilia, está bien, lleva una avería seria. Lleva fracturas en los orbitales, la nariz. Cuando tienes una fractura en el ojo, el ojo se mete hacia dentro y pierdes toda la visión y eso se inflama mucho, por eso tenía la cara tan inflamada. Se inflama para no sangrar más. Es un recurso que tiene el cuerpo humano", ha señalado.

Ha añadido Motos que en el primer asalto le dieron un golpe que le rompió "y no veía por el ojo derecho" por lo que empezó a ponerse a pelear del lado izquierdo y le pasó lo mismo: "Hizo dos asaltos ciego".

"Esta mañana le estaban haciendo las curas y no podía abrir bien los ojos. Entonces le digo una forma de quitarse los mocos sin tocar la nariz porque está eso todavía que no se puede tocar y me dice 'hombre, Pablo tal cómo estás y me dice bueno mejor que yo estás'. Está gastando bromas", ha apostillado.

Por último ha dicho que han estado haciendo chistes y hablando de proyectos que tienen para este verano: "Luego dijo una frase que me encantó. Se me queda así mirando con los ojos cerrado y me dice: 'Los campeones cuando nos caemos, nos caemos fuerte, eh'. Está mirando hacia el futuro. Él está diciendo que quiere la revancha en España".