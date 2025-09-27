Pablo Oria confiesa lo que siente por un amigo de toda la vida: "Estoy empezando a verle de otra manera"
"Yo creo que no me ha vuelto a pasar de esa manera".
El creador de contenido Pablo Oria ha acudido al posdcast de Adrián Chico (@itsadrianchico) y se ha abierto en canal, confesando lo que siente por un amigo suyo que conoce desde la infancia pese a haber estado hasta el momento sólo con mujeres.
"El chico por el que te sentiste traído con 13 años y después has estado solo con mujeres... has vuelto a volver a sentir algo por él ahora con 27. ¿Pero habéis tenido contacto todo este tiempo?", le ha preguntado el entrevistador.
"Sí, es que siempre ha sido una persona un poco cercana", ha contado el tiktoker, lo que ha despertado todavía más la sorpresa del entrevistador, quien ha vuelto a preguntar: "¿Amigo? Hasta ahora...".
"Sí, bueno.... Es que tampoco quiero que se sepa mucho porque es un amigo pero, sobre todo, porque es una persona que yo creo que nunca ha dado el paso a mostrarlo públicamente. Él de manera personal", ha explicado Oria.
"Vale, porque él también es heterosexual, aparentemente, o sin etiquetar, pero...", ha incidido Chico, intentando entender la situación. "Yo creo que sí, no lo sé", ha respondido el tiktoker.
"O sea, él no ha estado con otros hombres, ¿no?", ha vuelto a preguntar el presentador del podcast. "Que lo sepa la gente, desde luego que no", ha contestado con claridad el creador de contenido.
"¿Y cómo resurge esto? Ahora me genera mucha intriga. O sea, tenéis una relación normal de diario, de amistad, y poco a poco os vais como sintiendo más cercanos y tú empiezas a confundirte... ¿O cómo?", ha planteado Chico.
"A ver como digo yo esto sin dar demasiadas pistas tampoco... Pues nada, empezamos a vernos frecuentemente, por circunstancias de la vida, ya está", ha comenzado relatando Oria.
"Y no sé, es que en ese momento ni siquiera pienso que estoy desarrollando un sentimiento o una atracción, es que al final yo era muy pequeño", ha apuntado el creador de contenido.
"Simplemente pues ya está, hacía esto y punto, y me gustaba esto y me apetecía esto, pero como que no pensaba yo en por qué me está pasando esto o por qué estoy empezando a verle de otra manera si..,", ha detallado el tiktoker.
"Esto hablamos con 13 años. ¿Teníais relaciones físicas en ese momento?", ha curioseado Chico. "No, era más platónico", ha afirmado el entrevistado. "¿Y ahora qué ha pasado con 27 para que vuelva...? ¿Cómo ha resurgido esto?", ha proseguido el presentador.
"Porque hemos vuelto a coincidir y me ha recordado un poco quizá a aquello que me permití sentir en ese momento. Y no es que en otras etapas de mi vida no me haya permitido sentirlo, sino que... Yo creo que no me ha vuelto a pasar de esa manera", ha reflexionado Oria.
"Entonces, retomar un poco de contacto con él y recordar un poco lo que me pasó en aquel momento, pues como que me vuelve a pasar...", ha concluido el creador de contenido, con sinceridad.
"Gracias a los dos por mostraros tal y como sois. Deciros que aportáis luz, calma en la vida de muchas personas"; "Muchos no entienden pero creeeme que se entiende"; "¡Qué mágico! Es así, naturalidad...", han comentado algunos usuarios.