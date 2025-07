Pasa por 50 operaciones y dos muertes clínicas y lo que asegura haber visto es indescriptible

Roque, un joven de tan solo 18 años con una parálisis cerebral y que ha superado 50 operaciones, ha contado en @b3tterpodcast cuál ha sido su experiencia después de estar clínicamente muerto hasta en dos ocasiones.

"Contabas que te han operado 50 veces... ¿Qué pasó en la 28?", le ha preguntado al superviviente el presentador del podcast, asombrado con su historia de superación.

"Es cuando fallecí por segunda vez. Me sedaron, cerré los ojos y como desde mi cerebro, por así decirlo, abrieron los ojos, pero yo vi algo blanco", ha relatado el entrevistado.

"¿Qué sentiste tú?", le ha preguntado el presentador del poscast a Roque, a lo que éste ha respondido: "¡Una paz espectacular! Todo blanco. Y claro, yo vi a mis bisabuelos por parte de mi abuela materna".

"¿Y tú conocías a tus bisabuelos?", le ha interrumpido el entrevistador, quien no podía dar crédito a la historia. "Ellos fallecieron antes de que yo naciese. La verdad es que es algo increíble", ha contestado Roque.

"A ver, no increíble, no quiero incitar al suicidio. Cuando os toque, ya os tocará. Disfrutad de la vida. ¡Disfrutadla! No hay más", ha puntualizado el entrevistado, apostando por la prudencia.