Patricia Conde descubre los entresijos de los programas de televisión: "El tertuliano de izquierdas a lo mejor es de derechas"

La presentadora y humorista Patricia Conde, que saltó a la fama con Sé lo que hicisteis, ha pasado por el pódcast El sentido de la birra, donde ha contado cómo funcionan realmente algunos programas de televisión.

"Sí que es verdad que en estos formatos, al final, cuando has descubierto que el reality es 'mentirity', el colaborador más agresivo, tiene detrás a un director que le está diciendo 'dale caña o te echamos', el tertuliano político de izquierdas, a lo mejor es de derechas", ha contado la vallisoletana.

"Entonces, ¿qué estamos haciendo, señores? ¿A dónde queremos ir? Yo creo que por eso me gusta tanto la ficción, ficción real. Porque ya que vamos a ver una mentira, a mí me lo montas bien", ha proseguido Patricia Conde.

En esta línea, ha asegurado que a ella "cuatro tíos dándose besos en una playa" no le sorprende "nada". Unas declaraciones con las que se entiende que se refiere al programa La isla de las tentaciones, de Telecinco.

"No me divierte, ni me entusiasma. No me gusta que te mientan de esa manera tan cutre", ha opinado la presentadora, que ha dejado así muy clara su opinión sobre este tipo de formatos televisivos.

Sobre los programas del corazón: "Las palabras son como armas"

En la misma entrevista, Patricia Conde también se ha referido a los "programas del corazón", asegurando que en un momento indeterminado hubo "un toque de atención": "Es que hacéis daño a la gente, a lo mejor; es que lo que decís no cae en saco roto".

"Las palabras, al final, son como armas. Aunque una personas sea muy dura, aunque una persona tenga herramientas, y sepa gestionar todo lo que pasa a su alrededor y todo lo que dicen o no dicen, llega a calar en algún momento", ha asegurado.

Aunque en esta ocasión tampoco lo menciona, se puede intuir que Patricia Conde se refiere a Sálvame, cuyas emisiones terminaron hace tres años. "Creo que también sirvió para darles un toque de atención a ellos porque no está bien meteros así con la gente", ha sentenciado.