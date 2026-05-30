Un joven francés llega a Huelva y alucina con El Rocío: "Es como un sueño, puedo hacer de todo"

La Romería del Rocío es una de las peregrinaciones religiosas y populares más multitudinarias de España. Se celebra cada año en la aldea de El Rocío, que pertenece al municipio de Almonte, en Huelva.

La fiesta que rodea a la romería atrae cada año a miles de turistas y curiosos que llegan de toda España y de Europa, como Baptiste, un francés que ha compartido su experiencia en El Rocío en su cuenta de TikTok (@babasito_thlr).

"¿Puedo comer churros en El Rocío, María?", le pregunta a la que parece su novia. Puedes comer lo que quieras, Baptiste. Aquí nunca se para de comer", le responde esta, que ejerce como anfitriona del chico en esta fiesta.

"María, quiero bailar. Te juro que tengo la experiencia, tengo mucho video", asegura Baptiste, que tiempo después se atreve con unos pasos de flamenco frente a un espejo. Sobre el rebujito, una bebida muy refrescante muy típica de las ferias andaluzas, afirma que es "rico de rico".

"Me gustan las tradiciones españolas"

La madre de María enseña incluso a comer sardinas a este chico francés. "¿No es peligroso?", se cerciora el chico, para seguidamente disfrutar de unas croquetas. "Me gustan las tradiciones españolas", afirma Baptiste.

"Es bueno de rico", asegura este joven francés, que parece encantado con la comida que puede encontrar en El Rocío. Para terminar su tour gastronómico, finalmente Baptiste prueba un churro con chocolate.

El sabor de este dulce parece dejarle sin palabras. Y no es para menos, porque su cara lo dice todo. "María, esta es la música de mi boca que me gusta más", le dice a su novia antes de terminar el vídeo.

Viendo sus reacciones, no sería raro verle repetir en El Rocío, donde parece haber encontrado su sitio. "Este no se vuelve a Francia", aseguran en los comentarios del vídeo de TikTok.