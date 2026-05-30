Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Un joven francés llega a Huelva y alucina con El Rocío: "Es como un sueño, puedo hacer de todo"
Virales
Virales

Un joven francés llega a Huelva y alucina con El Rocío: "Es como un sueño, puedo hacer de todo"

Lo vive junto a su novia y lo cuenta en TikTok.

Daniel Pueblas Lara
Daniel Pueblas Lara
SANLUCAR DE BARRAMEDA, SPAIN - MAY 17: Pilgrims walk behind the carriage carrying the Simpecado of the Hermandad del Rocio de Huelva with La Ermita del Rocio in site after a two day journey from Huelva on May 17, 2013 in El Rocio, Spain. The Romeria del Rocio procession brings together roughly a million pilgrims each year making their way for as long as seven days from throughout Andalusia by foot, on horsebacks and horse drawn carriages, to the doors of the Hermitage of El Rocio. On Sunday night, after reciting the Holy Rosary at candlelight, and the passing of all the simpecados in front of the chapel, with the one from the brotherhood of Matriz de Almonte as the last one, el salto de la reja begins, the jumping of the fence surrounding the Hermitage after which the Virgin of El Rocio is carried out onto the sandy streets of the small town for the 'Blanca Paloma' procession. Then, the long camino home begins. Dating back from 1653, it was in 1758, when the Virgin of Las Rocinas became known as the Virgin of El Rocio, that the pilgrimage started to take place in the weekend of the Sunday of Pentecost, 50 days after Easter Sunday. (Photo by Jasper Juinen/Getty Images)
La Romería de El Rocío.Jasper Juinen

La Romería del Rocío es una de las peregrinaciones religiosas y populares más multitudinarias de España. Se celebra cada año en la aldea de El Rocío, que pertenece al municipio de Almonte, en Huelva.

La fiesta que rodea a la romería atrae cada año a miles de turistas y curiosos que llegan de toda España y de Europa, como Baptiste, un francés que ha compartido su experiencia en El Rocío en su cuenta de TikTok (@babasito_thlr).

"¿Puedo comer churros en El Rocío, María?", le pregunta a la que parece su novia. Puedes comer lo que quieras, Baptiste. Aquí nunca se para de comer", le responde esta, que ejerce como anfitriona del chico en esta fiesta.   

"María, quiero bailar. Te juro que tengo la experiencia, tengo mucho video", asegura Baptiste, que tiempo después se atreve con unos pasos de flamenco frente a un espejo. Sobre el rebujito, una bebida muy refrescante muy típica de las ferias andaluzas, afirma que es "rico de rico".

"Me gustan las tradiciones españolas"

La madre de María enseña incluso a comer sardinas a este chico francés. "¿No es peligroso?", se cerciora el chico, para seguidamente disfrutar de unas croquetas. "Me gustan las tradiciones españolas", afirma Baptiste. 

"Es bueno de rico", asegura este joven francés, que parece encantado con la comida que puede encontrar en El Rocío. Para terminar su tour gastronómico, finalmente Baptiste prueba un churro con chocolate

El sabor de este dulce parece dejarle sin palabras. Y no es para menos, porque su cara lo dice todo. "María, esta es la música de mi boca que me gusta más", le dice a su novia antes de terminar el vídeo. 

Viendo sus reacciones, no sería raro verle repetir en El Rocío, donde parece haber encontrado su sitio. "Este no se vuelve a Francia", aseguran en los comentarios del vídeo de TikTok. 

Daniel Pueblas Lara
Daniel Pueblas Lara
MOSTRAR BIOGRAFíA

Redactor de El HuffPost en la sección de Virales. Licenciado en Periodismo por la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid y certificado de Analista Internacional por Lisa Institute. Trabajó en PRNoticias, donde aprendió todo acerca de los principales medios de comunicación, con especial interés por el mundo de la televisión.

el huffpost para Ambar 

Más de Virales

Comentar: 0
Ver normas
Ver tus comentarios en tu perfil
!
Los comentarios de esta noticia están cerrados
Regístrate ya tengo cuenta
Rellena tu nombre y apellidos para poder comentar
completa tus datos
!
Comenta con respeto, tu opinión se publicará con nombres y apellidos