Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Penélope Cruz convertida en 'La chiquita piconera': la historia tras el cuadro homenaje más artístico de la actriz
Virales

Virales

Penélope Cruz convertida en 'La chiquita piconera': la historia tras el cuadro homenaje más artístico de la actriz

El pintor andaluz Juan Antonio Romero comienza su colección 'Mujeres, Interpretaciones, Historias' con esta recreación de la actriz. 

Alfredo Pascual
Alfredo Pascual
La obra de Juan Antonio Romero en la que convierte a Penélope Cruz en'La chiquita piconera'.Juan Antonio Romero

El acuarelista gaditano Juan Antonio Romero ha recreado en los últimos años a los miembros de la Casa Real española como los protagonistas de algunos de los cuadros más famosos de la historia del arte universal. A Felipe VI lo transformó en El caballero de la mano en el pecho, de El Greco, y a la princesa Leonor, por ejemplo, la convirtió en La joven de la perla, de Johannes Vermer.

Ahora y tras terminar esa primera serie, este pintor de 64 años ha vuelto a innovar y a comenzar una nueva que ha bautizado como Mujeres, Interpretaciones, Historias. En ella el artista va a homenajear a mujeres que han tenido una gran trascendencia en sus profesiones dándoles un encaje en obras históricas.

"Se me ocurrió seguir interpretando cuadros famosos, pero esta vez homenajeando a mujeres que sobresalen en sus profesiones y que además tienen y expresan conciencia social. Las protagonistas que estoy seleccionando son un reflejo de los valores profesionales y el compromiso social de la mujer actual", cuenta Romero a El HuffPost.

Para dar el pistoletazo de salida a esta serie ha escogido a la actriz Penélope Cruz y la ha interpretado en el famoso cuadro La chiquita piconera, de Julio Romero de Torres: "Quería que la primera acuarela fuera para ella por su éxito profesional y porque me gustan mucho sus películas, su desparpajo, su pasión por la vida y enseguida se me vino a la mente ponerla en ese cuadro".

"Además, en alguna de sus películas toma esa pose, aunque tuve que ingeniármelas para incluir su cuerpo y sus piernas a partir de fotos de Internet. Creo que expresa bien su personalidad y permite incluir muchos elementos de su vida personal y profesional en la acuarela", detalla Romero sobre Cruz, que se convirtió en 2009 en la primera actriz español en ganar un Oscar.

Esta acuarela, que le llevó seis semanas completarla, tuvo una primera parte de investigación a nivel digital sobre el personaje para encontrar los motivos que luego iba a incluir en la pieza. Después hubo una segunda fase de diseño y composición de la historia y, finalmente, la última de ejecución.

  Penélope Cruz como 'La chiquita piconera', de Julio Romero de Torres.Juan Antonio Romero

Detalles de su vida personal y profesional

Romero, en este cuadro que tiene un tamaño de 50x70 centímetros, ha incorporado detalles que cuentan perfectamente la vida de Cruz, así como su carrera profesional y familiar.

Indica que en las veladuras y sombras del fondo aparecen varios lugares que han sido importantes en su vida: su colegio de Alcobendas, una de sus casas en Estados Unidos y una de sus residencias en Madrid. "Todo esto ha sido información que he podido recabar y que está disponible en internet", afirma Romero, que insiste en que tuvo que hacer un trabajo de investigación.

A su trayectoria profesional, por ejemplo, le lanza un guiño de la película Jamón, jamón, de Bigas Lunas y en la que coincidió con Javier Bardem. También con el peinado que lucía Raimunda, el personaje que interpretó en la película Volver

Asimismo, en la obra aparecen algunos de los premios que ha conseguido, que aparecen en un en el fondo del cuadro: "Hay sutiles homenajes a sus logros, como el Oscar, uno de los tres Goyas que ha recibido y el premio BAFTA".

EL HUFFPOST PARA INSTITUTO PULEVA DE NUTRICIÓN

Por último, su familia está reflejada en la representación de sus hijos, Luna y Leo. "Están representados por la luna y el peluche. La badila, paleta de metal utilizada para mover el brasero en el cuadro original, se transforma aquí un símbolo del amor y el calor que Javier Bardem aporta a su vida", concluye Romero. 

Alfredo Pascual
Alfredo Pascual
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactor de Virales en El HuffPost, desde donde te contamos la actualidad de una forma muy diferente.

 

Sobre qué temas escribo

El mundo informativo en el que más cómodo me siento escribiendo es el del deporte, especialmente todo aquello que tiene que ver con el polideportivo: baloncesto, atletismo, natación, escalada, taekwondo, etc. También hablo de naturaleza, ciencia y me encargo de hacer reportajes para dar contexto a los protagonistas de esas publicaciones anónimas que ves en redes sociales y de los que no sabes nada más. Además, en mi día a día busco momentos destacados en televisión o redes sociales que puedan ser interesantes para el lector bajo un enfoque Huff.

 

Mi trayectoria

Nací en Barbastro (Huesca) en 1995 y en 2013 emigré a Madrid para estudiar periodismo en la Universidad Complutense de Madrid (UCM), ya que desde pequeño he crecido escuchando la radio y con el objetivo de dedicarme a este mundillo. Aprendí primero en El Heraldo de Aragón y después en la Cadena Ser hasta que en 2019 me saqué un máster en Periodismo de investigación, datos y visualización en la UNIR y entré en El HuffPost. Desde entonces, he crecido de la mano de este medio.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 