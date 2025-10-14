Pepe Rodríguez confiesa lo que no soporta que haga la gente que va a comer a un restaurante

El popular cocinero y jurado de MasterChef Pepe Rodríguez ha dado una entrevista publicada en el diario El Mundo en la que ha sido preguntado, entre otras muchas cosas, por lo que no le gusta ver por parte de los comensales que van a un restaurante a comer o cenar.

El dueño de El Bohío, que tiene una estrella Michelín, ha contestado que ver a la gente que no presta atención a la comida. "Que la gente no esté concentrada en lo que está haciendo y que se despiste. Es decir que, por ejemplo, en una mesa de seis, uno está con el móvil, el otro hablando... Cuando uno se sienta en la mesa debe estar pendiente de lo que está ocurriendo, es una liturgia", ha afirmado Rodríguez.

El chef, que lleva más de una década en televisión con el talent de cocina junto a sus compañeros Jordi Cruz y Samantha Vallejo-Nagera, ha añadido que por eso no le gusta ir muchos a comer.

"Por eso no me gusta ir a comer con ocho, diez personas; eso es otra cosa, no es a lo que yo iría a un restaurante. Yo voy a una mesa de dos o de cuatro personas sabiendo lo que está ocurriendo, y pongo el teléfono en silencio", ha sentenciado el que es uno de los cocineros más famosos de España.

Además, ha insistido en esta idea al ser preguntado por la persona con la que no se sentaría nunca en la mesa: "Con cualquiera que sienta indiferencia por comer, que no le guste".

"Conozco a mucha gente que lo de ir a un restaurante no va con ellos, que dicen que comen cualquier cosa, o que con un sándwich de la máquina se conforman. Bueno, pues yo con esos, si puedo evitarlo, mejor no me siento en la mesa", ha justificado.