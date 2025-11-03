Pide comida a domicilio y la nota que le deja al repartidor es un ejemplo de lo que no hay que hacer

Nuevo capítulo en clientes que han generado indignación en el mundo de la hostelería y restauración. Esta vez ni siquiera ha sido un caso que se haya dado dentro del restaurante, sino a través de un pedido de comida a domicilio. Hay gestos que suman y otros que restan y los usuarios de las redes sociales como TikTok han expresado su indignación y las 'venganzas personales' de algunos repartidores contra este tipo de clientes.

De este caso en concreto se ha hecho eco el activista y hostelero Jesús Soriano, conocido en Internet como @soycamarero y por su lucha por los derechos y condiciones laborales dignos de los camareros y de todos aquellos trabajadores relacionados con la hostelería, acumulando a día de hoy más de 450.000 seguidores tan solo en Instagram.

Un cliente pidió comida para llevar por un total de 11,95 euros, de los cuales 2,50 eran los gastos de envío. Pero ojo en la nota que escribe en el apartado de observaciones: "Después de traer la comida, bajar la bolsa de basura que hay en la puerta y no subir por el ascensor que es solo para los vecinos".

Soriano no sabía ni cómo expresar su reacción. "Pero, ¿de qué vais? ¿De qué vais? Espero que sea una broma, porque si no no sé qué haría con el pedido. ¿Quién se cree que somos este señor, sus esclavos?", ha defendido.

Indignación unánime

Es difícil no cabrearse por el trato que le han dado al repartidor. Por eso, en cuanto a reacciones, muchos le han defendido y algunos, repartidores también, han comentado lo que harían en ese caso o, incluso, lo que ya han hecho.

"Yo subo por el ascensor y dejo la bolsa donde está 😂😂", ha comentado el usuario 'Ragnarok'. Por otro lado, 'DarioTege' ha relatado que trabajó años como repartidor de pizzas y que tenía "clientes frecuentes que eran bordes o no dejaban propina, en el telefonillo les decía que no me abría la puerta y los hacía bajar a ellos a abrirme el portal".