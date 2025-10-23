Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Paga 3,40 por una tostada de jamón serrano: todo bien hasta que se la sirven y ve lo que hay dentro
La imagen habla por si sola. 

Álvaro Palazón
Ticket de un barSOY CAMARERO

En España, como diría la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, la gente es muy de bares, de cañitas y también de desayunos. Según la web especializada en hostelería qamarero.com, en esta enorme piel de toro llamada España hay alrededor de 180.000 bares por lo que hay uno cada 175 españoles más o menos.

La hostelería es un sector vital para la salud económica de España ya que aporta alrededor del 6% al PIB nacional, una cifra que tiene un gran impacto en el país y en las familias que viven directamente de ello.

Los números dicen que en España hay menos bares que en 2010 —un 17% menos concretamente— pero aún así sigue siendo el primer país del mundo en número, por delante de Italia. 

Todo esto hace que la cultura del bar esté muy metida en el ADN español y hace, además, que cada vez que alguien acude a un bar y pide algo que no está acorde con la calidad esperada se suele viralizar en redes sociales. 

La tostada de jamón de la discordia

La cuenta del influencer Jesús Soriano (@soycamarero) ha publicado el ticket y la foto de una comanda. En el ticket se puede ver que se han pedido dos tostadas de jamón serrano a un precio de 3,40 euros cada una. 

En la foto, que es lo que más ha llamado la atención, se puede ver que el jamón y su calidad son escasas, de hecho, recuerdan a las imágenes que se hacen virales de bomberos denunciando lo que les han dado de comer cuando están en una catástrofe en España. 

"Una media tostada de jamón de plástico, sin tomate siquiera por 3.40, robo del siglo" y "El robo del Louvre ha sido un juego de niños en comparación con eso" son dos de los comentarios más aplaudidos en relación a la publicación, subida a X hace unas horas. 

Álvaro Palazón
Álvaro Palazón
