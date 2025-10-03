Pide dos cafés y su reacción al ver el precio es para que la fiche Martin Scorsese 

Maravilloso momento el que ha captado la cámara de @alvaroparedes0802 en TikTok cuando su amiga salía de una cafetería con una bandeja con dos cafés de tamaño considerable.

"No sé, me ha visto cara de tonta o algo. 3 euros que vale el café, cada uno. Ya puede estar bueno, ya", ha dicho sin soltar ni media sonrisa y mientras la persona que le graba se parte de risa.

Esto ha generado un importante debate en redes sociales donde los precios de algunos bares y restaurantes siguen siendo noticia, sobre todo después de un verano donde muchos hosteleros se han quejado de que los turistas cada vez gastan menos.

Esto se ha sumado a la respuesta de turistas, tanto de dentro como de fuera de España, que dicen que algunos locales, sobre todo en grandes ciudades y zonas turísticas, se han subido a la parra con los precios y, como en este caso, cobran el café a tres euros y las cervezas a 4.

"Chica 3€ te parece caro?? Es grande, con espumita, en terraza qué quieres que te lo regalen??", dice una de las réplicas más comentadas. "Es caro, que normalicéis estos precios cuando hace no tantos años valían 1,10€ es otro tema", le responden.

"Lo del café a 3€ ya casi en cualquier lado estás una locura", "No se queja de los tres euros, creo, que queja de tener que cogerlos ella en la barra", " De café eso tiene una gotita, 3€ por leche hervida", "gracias turismo por gentrificar y convertir nuestras ciudades en parques de atracciones que los locales no se pueden permitir" y "bueno ese tamaño es como el doble de uno normal... esta bien! lo malo es que ni siquiera te lo llevan a la mesa..." son algunos de los mensajes que ha recibido el vídeo.