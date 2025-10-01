Reserva mesa para cinco y cuando está sentándose le dice algo al camarero que lo cambia todo: acaba marchándose sin comer y enfadado

El caso de un cliente de un restaurante que había reservado mesa pero que acabó yéndose enfadado y sin comer está provocando cientos de reacciones.

"Caso real en el restaurante: se presenta un grupo de cinco personas que tenía reserva, tenían la mesa reservada. Nos dirigimos a la mesa en cuestión y cuando estamos llegando a la mesa, antes de llegar, nos dice: 'Perdona, mira, es que vengo con cuatro personas más. Bueno, vengo con tres adultos y un niño pequeño", relata en TikTok el usuario @josehsm8.

"Total, que en ese momento con el restaurante lleno y en hora punta le dijimos: 'Caballero, pues ahora mismo nosotros teníamos su mesa para cinco, vienen con tres adultos más y un niño... pues por lo menos las tres sillas necesitamos esperar a que alguien se vaya para poder coger las sillas de otra mesa y ponerla en su mesa o cambiarles de mesa", explica.

El hostelero subraya que le insistieron en que era hora punta y que no podían coger otras mesas, que tenían todo asignado y que no era posible: "Cuando le decimos eso, el hombre coge y dice: 'No os preocupéis, me voy'. Y se ha ido. Claramente se ha ido enfadado. Lanzo una pregunta: ¿Veis normal la respuesta de este hombre?".

En las respuestas hay opiniones para todos los gustos. Por ejemplo, una persona defiende al cliente: "Y cuando tienes mesa para 10, y se queda en 4……… que el resto no han podido venir……….. queda poca empatía en el sector hostelero".

Otros toman una postura neutra: "Yo entiendo a ambas partes, entiendo que el cliente se vaya y se vaya molesto porque al final no comen donde querían pero entiendo que la actitud del restaurante es la lógica".

También está la opinión, quizá mayoritaria, de quienes creen que el hostelero tenía razón: "Tanta paz encuentre como la que deja porque ese elemento os iba a dar la comida". "Lo que deberíais hacer todos los restaurantes es poner un importe por reservar y verás como cambian las cosas", apunta otro.