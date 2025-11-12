Pide un menú de 15 euros para dos personas y la respuesta del restaurante provoca una oleada de reacciones

El menú del día es uno de los pilares básicos de muchos restaurantes, que tienen en su carta una selección de platos a un módico precio para que la gente pueda acudir todos los días a comer allí sin dejarse medio sueldo.

La historia del menú del día, según algunos expertos consultados por El HuffPost, empieza a mediados de los años 60: el país empieza a abrirse, los turistas del norte de Europa empiezan a llegar a las soleadas costas del Levante y el Spain is different resuena allende los mares.

Fue entonces cuando Manuel Fraga, ministro franquista y fundador del PP, implantó por ley el menú del día: cualquier local que sirviera comidas y bebidas debía ofrecer un menú turístico con un precio fijo.

Un menú del día para dos

Ahora, en 2025, el testimonio de una madre y su hijo por lo que les ha ocurrido en un restaurante ha generado un importante debate en redes por la respuesta que dio el negocio.

"Una muy mala experiencia. Pedimos 1 menú de 15 euros, 2 montaditos y un cortado y por compartir uno de los platos con mi crío el camarero me llamo la atención diciéndome que no se podía compartir el menú, que tenía que pedir dos menús. Me he quedado muy desilusionada con el sitio, íbamos a comer allí toda la semana que viene (ya que estoy de reforma en casa) pero no pisaré nunca más este sitio", dice la reseña, de una sola estrella en Google, la peor de todas.

A lo que el local en cuestión ha respondido explicando por qué no permiten que se compartan los menús del día y contando que esa mujer y su hijo habían acudido durante toda la semana a comer sin problema.

"Sentimos mucho su descontento. Solamente aclarar que ha estado usted viniendo a comer con su hijo toda la semana anterior y desde el primer día le aclaramos que no servíamos menús compartidos. Les hemos servido todos los días dos menús completos para usted y su hijo, que dicho sea de paso, come estupendamente bien, comiéndose sus dos platos y postre sin dejar rastro", señala en la primera parte de la respuesta.

Lío con la reserva

Después mezclan el tema del menú con un retraso en la llegada de los clientes: "Todo ha ido a pedir de boca, incluso nos comentó lo bien que estaban comiendo. Los sábados son días de mucho trabajo para nosotros, por lo que pedimos puntualidad en las reservas. Nos reservo para las 14:00 h. y llegaron casi una hora tarde. Una mesa para dos que podríamos haber ocupado con cuatro personas que tuvieron que irse sin comer porque le estábamos guardando su mesa".

Y finaliza: "Después de eso, llegan tarde y piden un menú para dos, dos montaditos y un botellín de agua con dos vasos, pues perdone señora pero ya sabía nuestra forma de trabajar. Y a otra vez procure ser más puntual en otro restaurante por favor. Por cierto después de una semana comiendo según usted tan bien, gracias por su valoración. Todo suma".

La respuesta del restaurante ha provocado numerosas críticas en los comentarios ya que muchos señalan que seguro que no habría problema en que una persona se comiese dos menús.