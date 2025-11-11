José Manuel García, experto en negocios, vaticina el fin del menú del día tal y como lo conocemos: "Mercadona hace siete años marcó un antes y un después"

El menú del día está en peligro. Según ha contado en X el experto José Manuel García, con 25 años experiencia en sectores Tecnologías Información y Financiero como Técnico, Gestor Proyectos, Consultor y Directivo, esta conocida oferta en bares y restaurantes puede llegar a su fin por tres factores.

Según García, la crisis del menú del día viene dada por tres factores: el auge de la comida preparada, la inflación y los cambios en los hábitos de consumo. Pone de ejemplo el experto lo que ocurre con Mercadona y su sección "listo para comer, de comida para llevar, que "hace siete años marcó un antes y un después".

Para García, este tipo de ofertas más económicas y accesibles "ha desplazado progresivamente a la hostelería tradicional, sobre todo entre hogares unipersonales y trabajadores con poco tiempo para comer".

Cambio de paradigma laboral

Otro de los factores que han influido en que cambien los hábitos de consumo ha sido el cambio de las jornadas laborales ya que, según explica, antes había dos horas para comer en las empresas y ahora apenas hay media hora o una como máximo.

Algo que favorece "opciones rápidas como los platos preparados o la oferta creciente de las bakeries".

"En este contexto inflacionista, los precios del menú del día han aumentado notablemente: en 2024 costaba de media 14 euros, un 6,1% más que en 2023 y casi dos euros más que en 2016. En ciudades como Madrid, el precio ya alcanza los 17 euros, lo que reduce su atractivo para el consumidor medio", explica el experto con más de 25 años de experiencia en el sector de los negocios.

Los expertos a los que alude José Manuel García comentan que el menú del día se transformará: "La hostelería deberá adaptarse ofreciendo fórmulas como el medio menú, el menú para llevar o propuestas más flexibles y competitivas".

Por otro lado, este tipo de comida preparada como la de Mercadona sigue creciendo: "En 2024 creció un 6,6%, con los refrigerados liderando el mercado (46%), seguidos de los congelados (41%). Los productos más demandados son pizzas, platos de pasta y comidas a base de carne o legumbres".

El dueño de Mercadona ya lo anticipó

Juan Roig, dueño de Mercadona, ya vaticinó hace un tiempo lo mucho que iba a subir el consumo de comida para llevar. No habló del menú del día en los restaurantes pero sí del final de las cocinas en las casas para 2050.

"Cada vez la cocina tiene menos importancia en los hogares y en el Listo para comer ya ganamos dinero, y continúa creciendo", dijo a principios de año. "A mitad del siglo XXI, que yo espero vivirlo, quedan 25 años más o menos, no habrá cocinas", comentó, en referencia a que la gente comprará comida precocinada o preparada como la que venden en Mercadona.