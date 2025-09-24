Pide normalizar y cambiar la ropa de mujer y arrasa con miles de 'me gusta' por lo que dice de los bolsillos

Es uno de los tuits del día. La usuaria de X @MellamanSiL, conocida por su trabajo en la divulgación sobre la necesidad de la protección infantil, ha arrasado al hacer una petición masiva para que se cambie el diseño de los pantalones para mujer y muchas se han unido a su causa dándole la razón totalmente.

"¿Podemos normalizar que hay mujeres que quieren BOLSILLOS en su ropa y que no se le vea el riñonar cuando levantan los brazos?", ha expresado en un tuit de X—antes Twitter—, acumulando más de 35.000 visualizaciones y 2.000 'me gusta' en apenas 24 horas—y subiendo—.

No ha sido la única petición, porque ha hecho dos más: "¿Que las sudaderas/camisetas pueden ser LARGAS? Y que, lo creáis o no, ¡tenemos más de un 39 e incluso un 40 de pie!".

La mayoría de reacciones han estirado el chicle y las peticiones han empezado a acumularse: "Totalmente de acuerdo y añado otra: señores fabricantes de bragas, aprendan dónde se sitúan nuestras vulvas. Ninguna lleva el refuerzo de algodón en el sitio correcto".

Y que a algunas nos gusta que los pantalones nos lleguen a los tobillos, ¿dónde están los 15-20 centímetros de tela que nos falta? Que mi novio y yo medimos lo mismo—1,70— y a él siempre hay que cortarle los pantalones y a mí siempre me falta tela", ha expresado la usuaria @MellamanSiL.

"Nos visten para ellos, no para nosotras", ha razonado la usuaria @Balonvolea, siendo una de las respuestas con más triunfo. "Y por esto y otras mierdas de la ropa de mujer, a mis 42 años, he tenido que volver a comprar casi todo en la sección de hombres, como hacía en mi adolescencia", ha añadido la usuaria @Syneyluca. Para @_dracarys96 el caso es el mismo. "He pasado a comprar cosas de tío porque me tienen harta".