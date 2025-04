Pide una riñonera por internet y lo que le termina llegando es de todo menos riñonera

Nuevo capítulo de uno de esos momentos virales de las redes sociales de "lo que me pedí y lo que me llegó". Esta vez le ha tocado al usuario sevillano Manu Villau (@manuvillauu), que pidió una riñonera por internet y sorpresa total por lo que llegó.

Lo que le indicaban en la imagen, en el sentido literal de la palabra, le llegó, pero no se esperaba el tamaño. "El otro día me pedí esta riñonera y no tiene sentido lo que me ha llegado, quería comprar una para cuando salga a cualquier lado que me haga falta llevarme dos cosas", ha explicado.

Ya sea para llevar una botella pequeña de agua, el teléfono y poco más, esta en cuestión le llamó la atención por los colores y el escudo del Borussia Dortmund, equipo de fútbol alemán. "Me gustaban los colores y cómo es", ha expresado.

Pero claro, el tamaño era de cualquier cosa menos de riñonera. Si no quería una mochila, la mala suerte es tremenda porque le llegó el triple de grande de lo que esperaba. "Que me cabe el brazo entero aquí dentro, ¿cómo me lo pongo como una riñonera? ¿Qué hago con esto?", detalló con ironía.

"Esto aquí no me queda bien, parezco un canguro, me cabe un bebé aquí dentro", ha rematado. También ha pedido que a las empresas que vendan riñoneras u otros productos similares especifiquen la próxima vez las dimensiones en la web.

En cuanto a reacciones, muchos usuarios no han podido evitar ser sarcásticos: "Una botellita de agua no, ahí te cabe una garrafa de cinco litros". "Te vale de cabestrillo", ha respondido irónica la usuaria @milyandreuguerrer.