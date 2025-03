Pide una subida de sueldo en Suiza, pero al no lograrlo habla de Tenerife y todo cambia

Que un trabajador pida una subida de sueldo en Suiza y no lo consiga, puede ser lo que se espere la mayor parte de la gente, pero el caso del argentino Jenaro Wilhelm, al que se le conoce en redes sociales por el nombre de Flakete, es algo diferente. Porque lo que él ha compartido en uno de sus últimos vídeos pubilicados en TikTok es una buena muestra de cómo convertir la negociación de un aumento de salario en un acuerdo ventajoso para el empleado, aunque no consiga la subida que pida.

La estrategia que ha explicado a sus seguidores de TikTok y que le han permitido mejorar sus condiciones laborales en Suiza, ha dado pie a miles de reacciones después de contar en un vídeo el proceso de cómo le planteó la petición a su jefe y como, sin embargo, ha acabado por conseguir más días de vacaciones, incluyendo un viaje a Tenerife.

Wilhelm, que suma miles de seguidores en la red social china, donde comparte consejos para mudarse a Suiza, encontrar allí un trabajo o adaptarse a la vida en el país alpino. Sin embargo, ha captado la atención de miles de usuarios contando en un clip de un minuto y 32 segundos sobre cómo afrontó la conversación: Consejos para negociar un aumento de sueldo con tu jefe, que acumula visualizaciones por minutos.

En el vídeo, Wilhelm explica que pidió a su jefe un aumento de 1.200 francos suizos, unos 1.277, 46 euros al cambio. Después de un mes de espera por la reunión con superior, él y su jefe, por fin, vuelven a verse las caras. "Lo primero que hizo fue decirme todas las cosas positivas que yo traigo: trabajo muy bien, soy puntual, me llevo bien con mis compañeros, si hay un problema lo soluciono y están muy contentos conmigo”, cuenta Wilhelm. Sin embargo, solo le ofreció solo 200 francos de aumento, una oferta muy por debajo de lo que él esperaba.

“Todo este mes había pensado que si no me daba lo que pedía, tendría que buscar otra opción”, confiesa Wilhelm. Finalmente, su jefe le propuso una cifra intermedia, superior a los 200 francos pero inferior a los 1.200. Aunque lejos de conformarse, le planteó al jefe un plan alternativo: "Entonces fui con el plan B: le dije que aceptaba su oferta, pero como no era lo que yo pedí, necesitaba más vacaciones", explica.

"Una semana en abril para ir a Tenerife, unos días que ya tomé cuando fui a Polonia, las Betriebsferien en julio (dos semanas obligatorias porque la empresa cierra), dos semanas en octubre para la despedida de soltero de mi hermano, unos días en diciembre para su casamiento y las vacaciones de Navidad, que son una o dos semanas", detalla Wilhelm.

Su jefe aceptó la propuesta, y ambos cerraron el trato. "Aceptó mis vacaciones y ambos quedamos contentos. Acá, el que no llora no mama", bromea en el vídeo viral, que no se ha librado de un intenso debate entre los que apoyan su gestión de la negociación y los que critican su postura. Algunos seguidores, incluso, los acusan de no entender cómo funcionan las negociaciones en Suiza mientras otros le advierten de que debería haber pedido por escrito que las vacaciones sean pagadas.

“Si yo pido eso en mi trabajo me dicen que mejor renuncie”, comenta un usuario. Otro añade: “Realmente acá son 5 semanas de vacaciones, tus festivos y, si trabajas más horas de lo normal, al final del año o te dan más días o te las pagan”.

Wilhelm, sin embargo, defiende su postura: “Si te ves como un número, te tratarán como un número. Si te valorás como persona y respetás tu tiempo y trabajo, los demás también lo harán. Y si en tu empresa no lo hacen, buscá un lugar donde sí. Si te empezás a valorar, te empiezan a valorar”.