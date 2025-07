Pide una tostada con tomate, la hostelera dice que no tiene, el cliente se quiere ir y el desenlace pone de acuerdo a pocos

La escena que se ha montado en un bar cuando un cliente ha pedido una tostada con tomate ha provocado un enorme debate con posturas muy enfrentadas.

Ha sido la usuaria de TikTok @itzipitzi86 quien ha contado la situación de la que ella misma ha sido protagonista. "Nota de prensa para el turismo nacional, este que vais de ciudad en ciudad visitando cosas: no deis por supuesto, por favor, que lo mismo que desayunáis en los bares de vuestra zona vais a desayunar en otros sitios. Preguntad primero si tenemos eso que os apetece comer", ha empezado señalando.

Dicho eso, ha contado el caso: "Me ha venido un cliente preguntando por un café con leche, se lo he hecho, y después me ha dicho: y me haces una tostada con tomate. No tengo de eso, no hago tostadas con tomate. Lo siento, no las hago".

"Ah pues entonces... pues nada, me voy", dice que ha respondido el cliente. "Digo pues sí, pues el café 1,70 cariño. El café ya está servido. Se ha enfadado conmigo porque le he puesto el café y no le he hecho la tostada. Ya, cariño, pues primero pregunta, pero el café está servido, por lo tanto lo pagas", deja claro la hostelera.

"Hay cosas que no entiendo. Yo si entro en un sitio y veo que no hay algo pregunto: oye, ¿tenéis esto? ¿hacéis esto? Qué opciones tengo a comer otra cosa. Pero dar por supuesto que lo mismo que desayunas en el bar de tu casa lo vas a desayunar en otra ciudad y en otro bar es creer demasiado", insiste.

"Claro qué siempre hay qué preguntar, pero la verdad es que pan y tomate suele haber en todos los bares.... Otra cosa es que en el bar no hagan tostadas", dice una persona.

"En un bar, cafetería, etc...local donde vas a desayunar, no tienen un tomate??? Diferente es , que lo pidas , en un bar de copas!!! Yo flipo!!!!", afirma otro.

Otros, en cambio, creen que fue el cliente quien no actuó bien: "Yo no entiendo a la gente que no mira la carta y los productos que vende un local". "Tienes toda la razón. Hay que consultar. Fallo del cliente", añade otro.