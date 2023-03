Plantea una queja sobre la educación pública y genera un intenso debate en Twitter: no es para menos

El pago de las excursiones en la educación pública, un tema que ha abierto el debate en Twitter después de que la usuaria @LaCrono__ haya planteado el porqué de los trabajos obligatorios si no tienes la posibilidad económica de poder acudir a una excursión.

Como ha proyectado con su discurso la propia internauta en la red... ¿Qué ocurre si una persona no tiene la suficiente capacidad económica para pagar una excursión propuesta "de una semana para otra"? Que, además de no poder ir, te "castigan" con un trabajo teórico, ha reprochado.

"¿No tienes dinero para acudir a las colonias de esquí? Pues no vas, y además presentas un trabajo sobre el esquí. VAMOS A VER", ha protestado la usuaria de Twitter junto a otros muchos que han apoyado su misma versión.

La tuitera ha empezado esbozando lo que sucede, en muchos casos, cuando una profesora "decide de una semana para otra organizar una salida que cuesta una cantidad de dinero que no todo el mundo puede pagar si no se avisa con cierta antelación".

"Pongamos que son 35 euros", ha señalado. Antes de continuar, ha explicado que, aunque practicar ese deporte "tendrá su gracia", lo cierto es que "no es ni muchísimo menos imprescindible para la educación física". Y, además, "los que no pueden pagar, tendrán que asistir a clase".

Y no solo eso, sino que, por no ir, tendrán que "presentar un trabajo teórico sobre el deporte de la excursión a la que no han podido acudir y que nunca podrán practicar", ha añadido.

"Si la excursión fuese gratis, me parecería correcta la presentación del trabajo", ha opinado. Sin embargo, al tratarse de una que cuesta dinero y "en el contexto en el que un puñado de gente no ha podido pagar, la presentación es un castigo por no tener dinero".

"Y esto pasa en ese instituto y en muchos otros de mi ciudad como norma. ¿No tienes dinero para las colonias de esquí? Pues no vas, y además presentas un trabajo sobre el esquí. VAMOS A VER", ha denunciado enfadada.

Para terminar, ha resumido así esta injusta situación: "Hay chavales que al finalizar la secundaria han tenido viajes, colonias, visitas a museos, intercambios con estudiantes europeos... y hay otros que han tenido un catálogo de excusas para disimular el poco dinero que entra en casa y una ristra de trabajos".

De manera drástica y "absolutista", como ella misma se ha calificado, la tuitera ha llegado a platear que deberían "prohibirse" las actividades "que no todo el mundo pueda pagar", algo con lo que no están de acuerdo algunos internautas.

Lo curioso de todo es que muchos usuarios de Twitter se han sentido identificados y han compartido a través de comentarios situaciones similares.