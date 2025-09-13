Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Pocos han sido más tajantes que Rosa Villacastín al describir a Javier Ruiz: sólo le han hecho falta seis palabras

"No lo dudes..."

Rosa Villacastín y Javier RuizGetty Images- Canva- HuffPost

A la periodista y escritora española, Rosa Villacastín, le han bastado tan solo seis palabras para definir al periodista Javier Ruiz. Lo ha hecho a través de 'X' (antes conocido como Twitter), en respuesta a una publicación del también periodista Roberto Lakidain, quien en un mensaje ha querido defender a Ruiz de los "BULO- medios" que han hecho eco de las palabras del Consejo de Informativos de TVE. 

"Javier Ruiz es uno de los diez mejores periodistas que en los últimos diez años han llegado a TVE. El Consejo de Informativos de TVE ha decidido marcarle, cuan Torquemada, aquel que fue nombrado inquisidor general o peor. Hoy, en todos los BULO- medios. La porqueriza ha vuelto", ha afirmado Lakidain en la red social.

Tras su mensaje de apoyo al periodista de la televisión pública, Villacastín también ha querido sumarse y le han hecho falta nada más que seis palabras para resumir lo qué opina sobre el comunicador. "Gran periodista y un gran comunicador", ha destacado la misma, ante las críticas a Ruiz desde los medios y el Consejo de Informativos de TVE por supuestamente cometer un "fallo sin rectificación". "Le sigo desde que estaba en La Ser", ha agregado finalmente la misma. 

Andrea Cadenas de Llano Sosa (Córdoba, Andalucía, 2000) es periodista licenciada por la Universidad Rey Juan Carlos (URJC). Escribe sobre actualidad. Puedes contactar con ella en acadenas@huffpost.es