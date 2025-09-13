Pocos han sido más tajantes que Rosa Villacastín al describir a Javier Ruiz: sólo le han hecho falta seis palabras

A la periodista y escritora española, Rosa Villacastín, le han bastado tan solo seis palabras para definir al periodista Javier Ruiz. Lo ha hecho a través de 'X' (antes conocido como Twitter), en respuesta a una publicación del también periodista Roberto Lakidain, quien en un mensaje ha querido defender a Ruiz de los "BULO- medios" que han hecho eco de las palabras del Consejo de Informativos de TVE.

"Javier Ruiz es uno de los diez mejores periodistas que en los últimos diez años han llegado a TVE. El Consejo de Informativos de TVE ha decidido marcarle, cuan Torquemada, aquel que fue nombrado inquisidor general o peor. Hoy, en todos los BULO- medios. La porqueriza ha vuelto", ha afirmado Lakidain en la red social.

Tras su mensaje de apoyo al periodista de la televisión pública, Villacastín también ha querido sumarse y le han hecho falta nada más que seis palabras para resumir lo qué opina sobre el comunicador. "Gran periodista y un gran comunicador", ha destacado la misma, ante las críticas a Ruiz desde los medios y el Consejo de Informativos de TVE por supuestamente cometer un "fallo sin rectificación". "Le sigo desde que estaba en La Ser", ha agregado finalmente la misma.