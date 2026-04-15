Pocos han sido tan sinceros sobre Rosalía como lo ha sido su coreógrafa: alguien "muy especial"

La bailarina profesional Triana Ramos es una de las culpables de que los espectáculos de Rosalía tengan un nivel extraordinario en el escenario. Es su coreógrafa y se ha sincerado en el podcast LiderArte, de Eplus Consultores (@eplusconsultores.es), en el que ha hablado de sus inicios como bailarina, su carrera y momentos clave en su vida que la marcaron para bien y para mal.

Entre todas las cuestiones está la de Rosalía, de la que ha hablado tan sincera que es difícil de igualar, ya que la conoce de forma cercana tanto en lo profesional como en lo personal. Lo tiene muy claro: "Es la mejor en lo suyo. Ella es de los seres humanos más especiales que he conocido en mi vida".

De hecho, que la catalana haya acudido a Triana Ramos, según ella, dice mucho más de la cantante: "Que pudiendo llamar al top número uno estratosférico del flamenco, llame a una don nadie, creo que dice más sobre ella que sobre mí".

"Un ser humano con integridad"

Preguntada sobre cómo es ella en el día a día, la define como "un ser humano con una integridad, con un respeto hacia todo...". Y añade: "Lo que hace hacia todas las personas con las que trata, con una naturalidad, con un carisma...". Esa forma de ser se suma a la de equipo, que cree que es "maravilloso".

"Su hermana es maravillosa", ha destacado. También ha recordado el día en el que le enviaron una convocatoria para bailar de los MTV a la que se presentó y donde se encontró con Rosalía: Esta señora está aquí, ¿esto qué es? Tuve la suerte de estar bailando justo al lado de ella".

"Hablamos un montón. De repente te ves allí, con tanta gente, con tanto artista internacional, que tú dices, madre mía... Me sentía abrumada, era como salir totalmente de la zona de confort, pero fue como vuelta a la tierra".

Sobre Rosalía ha concluido que es "una artista multidisciplinar". Además, en sus redes sociales (@trianaramos) publicó un vídeo de Rosalía bailando una de sus coreografías en un concierto con un emotivo mensaje: "Siempre estaré orgullosa del trabajo y el esfuerzo que haces por ser la mejor versión de ti misma, en cada show más fuerte, más grande, pero siempre tú".